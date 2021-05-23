إسبانيا تستفز المغاربة من جديد وتفرض شروطا “غريبة” للراغبين في الفيزا
تتواصل استفزازات الجارة الشمالية للمملكة المغربية بعد أن استقبلت زعيم عصابة البوليساريو بهوية مزورة، قبل أن ينكشف أمرها و تتحجج بعد ذلك بكون الاستقبال تم لدواعي إنسانية، حيث أقدمت بحر هذا الأسبوع على إعلان شروط “غريبة” للراغبين في التقدم للحصول على التأشيرات.
و في هذا الصدد، أعلنت وكالة “بي إل إس” المكلفة بالخدمات المتعلقة بالتأشيرة الإسبانية و حجز المواعيد و استقبال الملفات أنها قد عادت لاستئناف عملها بعد فترة توقف اضطراري بسبب الجائحة و إغلاق الحدود بين البلدين.
و أوضحت ذات الوكالة التابعة للخدمات القنصلية الإسبانية بالمغرب أن مركزها الكائن بالبيضاء قد شرع في استقبال مواعيد و طلبات الراغبين في التقدم للحصول على تأشيرة “شينغن” أو تأشيرة محلية لدولة إسبانيا.
و نشر الموقع الرسمي للوكالة الشروط الجديدة التي سنتها إسبانيا بالنسبة للمغاربة الراغبين في الحصول على تأشيرة لدخول إسبانيا، حيث أن استقبال طلبات التأشيرة صار يخضع لشروط جديدة منها أن يكون المتقدمون بالطلبات قد حصلوا على تأشيرة “شنغن” واحدة على الأقل لمدة 6 أشهر أو أكثر، أو تأشيرتيْن “شنغن” لمدة 3 أشهر خلال العامين الماضيين.
الغريب في الأمر أن شرط المدة الزمنية الذي فرضته إسبانيا أغلبه كانت وكالة “بي إل إس” متوقفة فيها عن العمل و بالتالي لم تكن تستقبل أي ملف للتقدم للحصول على التأشيرة من خلالها.
كما أن الحصول على تأشيرة او اثنين في الماضي كشرط لتقديم ملف جديد يعتبر من الشروط العجيبة، خاصة إذا علمنا أن من بين الراغبين في تقديم ملفاتهم نجد طلبة و موظفين و أشخاص يريدون لغاية ملحة ولوج التراب الإسباني ربما لأول مرة، حيث سيجدون أنفسهم أمام هاته الشروط الغريبة محرومين من تقديم ملفاتهم للوكالة الخاصة باستقبال ملفات “الفيزا”.
10 تعليقات
Ich faut aussi qie leMaroc pour l‘union Europa Levi’s d‘entrer au Maroc je dus degage l‘europe
ليس هناك غير أسبانيا فالعالم واسع ويتعين على المغرب اتخاذ قرارات في حق الإسبان الذين يريدون ذهول المغرب مثل فرض حجز فنادق دون إمكانية الإلغاء وغيرها من التدابير
لايحب لمسلم أن يرضى لنفسه العيش في بلاد اليهود
يجب على المغرب ان يفرض ايضا شروطا تعجيزية الاسبان الدين يريدون الدخول الى التراب المغربي لان تستاهل المغرب هو الدي دفعهم التطاول على رمز البلاد وعلى الشعب لما فرض الفيزا على الاسبان مع العلم ان الاسبان يدخلون المغرب قلة في la Semana Santa لا غير لا نستفيد منهم
الاسبان هم من يستفيدون من سياحة المغاربة .من الأفضل تغيير الوجهه الى بلدان لا تخضع المغاربة الفيزا . لي عندو باب لله يسدو عليه
مانمشيش لعند مهم وخا يفتحوا الحدود عنصريين
تصعيد جديد لمنع استقبال مغاربة جُددٌ على التراب الاسباني. فهل سنرد بالمثل ؟
فليغيروا وجهتهم نحو دول أخرى.
إن أرض الله واسعة .
على المغاربة أن يعطو لأنفسهم قيمة و كرامة، فالتذهب إسبانيا للجحيم و كفى من الذل و العار، رغيف خبز حافي ببلدي خير من إهانة مستمرة و كرامة منعدمة.
المصيبة هي أن البعض لا يقبل بما قسمه الله له في هذه الحياة الدنيا و يلهث وراء السراب لدى دول النفاق الأوروبية،كفى رحمكم الله لأنكم جعلتم كرامتنا على الحضيض
ما عندنا منديرو بيها … غير بالصحة.