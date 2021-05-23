سلمى رشيد تشارك جمهورها تفاصيل عقد قران شقيقتها

سلمى رشيد تشارك جمهورها تفاصيل عقد قران شقيقتها

2021-05-23 / 2:04 مساءً
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نجلاء مزيان : هبة بريس

احتفلت الفنانة، سلمى رشيد بعقد قران شقيقتها شيماء، وسط أجواء عائلية اقتصرت على حضور أسرة العروسين وبعض مقربيهما.

تقاسمت الفنانة المغربية سلمى رشيد مع جمهورها، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات، أجواء الاحتفال بعقد قران شقيقتها شيماء.

و حرصت الفنانة المغربية على مشاركة متابعيها تفاصيل حفل عقد القران، حيث وثقت جل اللحظات بمقاطع فيديو نشرتهم بحسابها الرسمي بموقع انستقرام.

و نشرت سلمى صورة عائلية بنفس المنصة علقت عليها “الحمد لله”، و أضافت في منشور آخر: “ألف مبروك لأختي وبنتي وصديقتي شيماء على عقد القران، بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير”.

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تعليق واحد

  1. داخلنا عليكم بالله شنو استافد الشعب بهاد الخبر، لا شيئ. النظام صنع كراكيز مثل دنيا باطمة، سلمى رشيد، وغيرهم كثير باش الشعب يتلها فيهم وف الأخبار ديالهم. والله لن ينفعونا بشيئ. اللهم خلصنا منهم و من تفاهتهم، وارحمنا برحمتك يا رب.

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