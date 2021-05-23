سطات...مطاردة بالأسلحة النارية تحجز حوالي 15 طن من المخدرات

هبة بريس_ سطات

علمت هبة بريس من مصادرها، أن عملية نوعية قامت بها عناصر الدرك الملكي بمدينة برشيد بتنسيق مع نظيرتها بسطات، مكنت من حجز ما يقارب 15 طن من المخدرات كانت في طريقها للاستهلاك عبر الطريق السيار سطات برشيد محملة في شاحنة من الحجم المتوسط.

وأضافت ذات المصادر، أن مطاردة وصفت بالهوليودية قادتها العناصر الأمنية المذكورة أسفرت عن محاصرة الشاحنة مع الحمولة عند محطة الأداء بالطريق السيار، قبل أن تفاجئهم سيارة رباعية الدفع وعلى متنها ثلاثة أشخاص في محاولة منهم لتخليص سائق الشاحنة ضمن مواجهة استعملت فيها أسلحة نارية قبل أن يتم تهريب الشاحنة ليتم مطاردتها وتفجير إحدى عجلاتها على مستوى محطة العمامشة بالمدخل الشمالي لمدينة سطات، فيما تواصلت المطاردة لتوقيف باقي أفراد العصابة الذين انطلقوا هاربين صوب وجهة مجهولة.

الواقعة التي كانت الطريق السيار مسرحا لها، عجلت بتدخل القيادة الجهوية للدرك الملكي وعناصر سرية سطات، حيث تم اعطاء تعليمات لعناصر الدرك للانتشار بمختلف المحاور الطرقية والمخارج بغية تطويق ومحاصرة السيارة ومن عليها دون أن يتم توقيفهم على حد تعبير ذات المصادر.

هذا وقد تم فتح تحقيق فوري حول ظروف وملابسات تهريب المخدرات التي تعتقد أنها كانت قادمة من احدى مدن الشمال نحو منطقة الجنوب، وهي التحقيقات التي تمت بتعليمات من النيابة العامة من أجل الوصول إلى هويات مهربين هذه المواد المحظورة.

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