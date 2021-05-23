لأول مرة منذ 17 عاما.. مليارات حشرات السيكادا تهاجم الولايات المتحدة

هبة بريس ـ وكالات

عرب سكان العديد من الولايات الأمريكية عن قلقهم، بخصوص مهاجمة مليارات من حشرات السيكادا (حشرة الزيز Cicadidae)، بشكل دوري لأراضي هذه الولايات.

ونشر مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، بنشاط لقطات لهذه الحشرات في أجزاء مختلفة من الولايات المتحدة.

وذكرت قناة NBC News، أنه تم تسجيل أعلى نشاط وتواجد لهذه الحشرات، في ولايات فرجينيا وماريلاند وجورجيا، لكن درجات الحرارة سترتفع في معظم أجزاء الساحل الشرقي للبلاد في المستقبل القريب، لذلك من المتوقع أن ترتفع أعداد هذه الحشرات المجنحة في تلك المنطقة أيضا.

ووفقا للخبراء، يبدو هذا الوضع فريدا من نوعه، لأن السيكادا خرجت من الأرض لأول مرة منذ 17 عاما.

وقال جون كولي عالم الحشرات في جامعة كونيتيكت: “هذه تجربة فريدة لأن هذه الحشرات تخرج على مدى شهر أو نحو ذلك”.

والسيكادا هي حشرات من عائلة السيكادا الغنائية، والتي تقضي معظم حياتها تحت الأرض.

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