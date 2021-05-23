مرصد حقوقي يطالب المغرب بإزالة السياج الحديدي مع سبتة المحتلة
الصورة تعبيرية

مرصد حقوقي يطالب المغرب بإزالة السياج الحديدي مع سبتة المحتلة

2021-05-23 / 11:40 صباحًا
1
هبة بريس ـ الرباط

دعا مرصد الشمال لحقوق الإنسان، السلطات المغربية بإزالة السياج الحديدي الذي أقامته، خلال سنة 2018، حول مدينة سبتة المحتلة .

وأوضح المرصد في بلاغ له، أنه سبق أن استنكر إقدام السلطات المغربية، آنذاك، على إقامة السياج، واعتبر أنه تنازل صريح وواضح عن جزء من التراب المغربي لفائدة الاحتلال الإسباني بحكم الروابط التاريخية والجغرافية والدينية والثقافية والاجتماعية التي تجمع مدينة سبتة وباقي التراب الوطني.

وتعيش العلاقات المغربية الاسبانية على وقع التوثر بسبب استقبال الأخيرة لزعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي بهوية مزورة.

وكان بوريطة قد قال في تصريح سابق ان : “الهجوم الإعلامي الإسباني تجاه المغرب على أساس أخبار زائفة لا يمكن أن يخفي السبب الحقيقي للأزمة وهو استقبال مدريد لزعيم ميليشيات البوليساريو بهوية مزورة”.

وبخطاب شديد اللهجة، وجهت الرباط سهام نقدها للجارة الشمالية، محذرةً في بلاغ سابق ما اعتبرته “مناورة”، جراء عدم إخطارها بوصول غالي وتبريرها لاستقباله بـ”اعتبارات إنسانية”، وحذر من “عواقب” ذلك على العلاقات بين البلدين.

وأكدت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن قرار السلطات الإسبانية بعدم إبلاغ نظيرتها المغربية بقدوم زعيم “البوليساريو” هو فعل يقوم على سبق الإصرار، وهو خيار إرادي وقرار سيادي لإسبانيا، أخذ المغرب علما كاملا به.

ما رأيك؟
المجموع 6 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of بعد اعتقال معرقل الطرامواي.. أمن البيضاء يعتقل المصور ويبحث عن مقدم القهوة

بعد اعتقال معرقل الطرامواي.. أمن البيضاء يعتقل المصور ويبحث…

2021-05-23 / 9:29 مساءً
Photo of الطفل أشرف يعود لحضن أمه بالتبني و الأخيرة: “لن أتخلى عنه أبدا”

الطفل أشرف يعود لحضن أمه بالتبني و الأخيرة: “لن…

2021-05-23 / 9:01 مساءً
Photo of الجيش المغربي يطلق النار على مجهولين حاولوا التسلل لجنوب المملكة محملين بالمخدرات

الجيش المغربي يطلق النار على مجهولين حاولوا التسلل لجنوب…

2021-05-23 / 7:32 مساءً
Photo of الشاب الذي أوقف الطرامواي قبل اعتقاله: “ليس تصرفا طائشا بل رسالة لإسبانيا”

الشاب الذي أوقف الطرامواي قبل اعتقاله: “ليس تصرفا طائشا…

2021-05-23 / 7:11 مساءً
Photo of مليوني جرعة إضافية تعزز اليوم رصيد المغرب من لقاح كورونا

مليوني جرعة إضافية تعزز اليوم رصيد المغرب من لقاح…

2021-05-23 / 6:34 مساءً
Photo of أمن البيضاء يعتقل معرقل حركة سير “الترامواي”

أمن البيضاء يعتقل معرقل حركة سير “الترامواي”

2021-05-23 / 5:49 مساءً
Photo of فيدرالية اليسار : موجة الهجرة إدانة صريحة للاختيارات السياسية للدولة

فيدرالية اليسار : موجة الهجرة إدانة صريحة للاختيارات السياسية…

2021-05-23 / 5:38 مساءً
Photo of “كوفيد-19”..211 حالة إصابة جديدة وثلاث وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية

“كوفيد-19”..211 حالة إصابة جديدة وثلاث وفيات خلال الـ24 ساعة…

2021-05-23 / 5:16 مساءً
Photo of بالفيديو.. حين قال الحسن الثاني: “هذه حقيقة الجيران الذين حشرنا الله معهم”

بالفيديو.. حين قال الحسن الثاني: “هذه حقيقة الجيران الذين…

2021-05-23 / 2:40 مساءً
Photo of إسبانيا تستفز المغاربة من جديد وتفرض شروطا “غريبة” للراغبين في الفيزا

إسبانيا تستفز المغاربة من جديد وتفرض شروطا “غريبة” للراغبين…

2021-05-23 / 2:17 مساءً

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق