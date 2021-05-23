مقتل شخص وإصابة 5 آخرين بتحطم منطاد في أوكرانيا
الصورة تعبيرية

مقتل شخص وإصابة 5 آخرين بتحطم منطاد في أوكرانيا

2021-05-23 / 10:46 صباحًا
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هبة بريس ـ وكالات

قالت الشرطة في مقاطعة خميلنيتسكي في أوكرانيا، إن أحد المناطيد سقط وتحطم وعلى متنه العديد من أشخاص، وذلك خلال مهرجان البالون في المقاطعة.

وذكرت الشرطة المحلية، أن الحادث أسفر عن مقتل شخص وإصابة 5 آخرين بجروح.

وأضافت الشرطة، في بيانها: “وقعت المأساة مساء يوم 22 مايو، بالقرب من قرية كولتشفيتسي بمنطقة كامنتس- لودولسكي. وكان المنطاد يحمل الطيار وخمسة ركاب. نتيجة لسقوط المنطاد، توفي راكب عمره 53 عاما. وتم نقل الباقين إلى المستشفى بعد تعرضهم لإصابات متفاوتة الخطورة”.

ونوهت الشرطة، بأنها باشرت التحقيق لتحديد ظروف وملابسات الحادث.

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