تسجيل هزتين أرضيتين بإقليم الدريوش

هبة بريس ـ الرباط

أعلن المعهد الوطني للجيوفيزياء أنه تم تسجيل هزتين أرضيتين بلغت قوتهما 4.3 و4.4 درجات على سلم ريشتر، اليوم الأحد، بإقليم الدريوش.

وأوضحت الشبكة الوطنية للمراقبة والإنذار الزلزالي، التابعة للمعهد، أن هاتين الهزتين، ، اللتين حدد مركزهما في عرض إقليم الدريوش، وقعتا، على التوالي، على الساعة السابعة و 18 دقيقة و39 ثانية صباحا، و على الساعة السابعة و 42 دقيقة و39 ثانية صباحا (توقيت غرينيتش+1).

وأضاف المصدر ذاته، أن الهزة الأولى، وقعت على عمق 12 كلم، عند التقاء خط العرض 35.585 درجة شمالا وخط الطول 3.584 درجة غربا، في حين وقعت الهزة الثانية على عمق 23 كلم، عند التقاء خط العرض 35.553 درجة شمالا وخط الطول 3.561 درجة غربا.

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