“فيديو” يُثير سخط المغاربة ..شاب يعرقل حركة سير “الترامواي” من اجل شرب القهوة
هبة بريس ـ البيضاء
أقدم شاب طائش، في خطوة متهورة وغير مسبوقة، على عرقلة سير ترامواي بالدار البيضاء بعد ان جلس وسط سكة الترامواي مستعدا لشرب كوب قهوة ومدخنا سيحارته
وحسب مقطع “فيديو ” مدته 12 ثانية ، فالشاب جلس وسط سكة الترامواي معرقلا سير الأخير ، فيما ظهر شاب اخر يناوله كوب قهوة ويعود للخلف تاركا الأول جالسا ومستديرا للخلف غير مباليا لتوقف الترامواي .
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تعليق واحد
كون كنت سائق الترام نزيد نكمل طريقي باش يكملها فالسبيطار لان بحال هاد الجراتيم ليس مكان ببننا