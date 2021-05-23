” شيبس ” مُنتهية الصلاحية ترسل 8 أطفال لمستعجلات سوق السبت

هبة بريس ـ بني ملال

أصيب 08 أطفال بتسمم جماعي، في إقليم الفقيه بنصالح، أمس السبت، بعد تناولهم رقائق بطاطس منتهية الصلاحية.

وقالت مصادر محلية ان التسمم الجماعي حدث بعد تناول الاطفال لشيبس منتهية الصلاحية تحصلو عليها من حاوية قمامة وفي اعتقادهم انها لاتزال صالحة للأكل ،لينتهي بهم الأمر في المستشفى المحلي لمدينة سوق السبت،حيث تلقوا الاسعافات الضرورية وحالتهم الصحية مستقرة

وقالت ذات المصادر أن اعمار المصابين تتراوح بين عشرة سنوات و 11سنة وينحدرون كلهم من أحد أحياء المدينة .

وفور إخطارها بالخبر، هرعت السلطات المحلية والأمنية الى عين المكان للوقوف على ظروف وملابسات هذه الواقعة.

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