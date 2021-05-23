وفد امني يزور مليلية
لصورة من الارشيف

وفد أمني إسباني برئاسة وزير الداخلية يزور مدينة مليلية المحتلة

2021-05-23 / 9:19 صباحًا
1
هبة بريس ـ الرباط

زار وفد أمني إسباني، ضم وزير الداخلية فرناندو غراندي مارلاسكا وقائد الشرطة الإسبانية فرانثيسكو باردو والحرس المدني ماريا غاميث، مدينة مليلية المحتلة ، أمس السبت.

وتعتبر هذه الزيارة الثانية لوزير الداخلية الإسباني للمدينة في غضون أسبوع بعد زيارة قام بها يوم الثلاثاء، رفقة رئيس الحكومة.

ويعود سبب الزيارة إلى زيادة تدفق المهاجرين بين إسبانيا والمغرب وتحديدا في مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين

هذا وتتصاعد الأزمة بين المغرب وإسبانيا منذ فترة، وسط اتهامات متبادلة على خلفية عبور أكثر من 6 آلاف مهاجر لمدينة سبتة المحتلة

ما رأيك؟
المجموع 5 آراء
5

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of بعد اعتقال معرقل الطرامواي.. أمن البيضاء يعتقل المصور ويبحث عن مقدم القهوة

بعد اعتقال معرقل الطرامواي.. أمن البيضاء يعتقل المصور ويبحث…

2021-05-23 / 9:29 مساءً
Photo of الطفل أشرف يعود لحضن أمه بالتبني و الأخيرة: “لن أتخلى عنه أبدا”

الطفل أشرف يعود لحضن أمه بالتبني و الأخيرة: “لن…

2021-05-23 / 9:01 مساءً
Photo of الجيش المغربي يطلق النار على مجهولين حاولوا التسلل لجنوب المملكة محملين بالمخدرات

الجيش المغربي يطلق النار على مجهولين حاولوا التسلل لجنوب…

2021-05-23 / 7:32 مساءً
Photo of الشاب الذي أوقف الطرامواي قبل اعتقاله: “ليس تصرفا طائشا بل رسالة لإسبانيا”

الشاب الذي أوقف الطرامواي قبل اعتقاله: “ليس تصرفا طائشا…

2021-05-23 / 7:11 مساءً
Photo of مليوني جرعة إضافية تعزز اليوم رصيد المغرب من لقاح كورونا

مليوني جرعة إضافية تعزز اليوم رصيد المغرب من لقاح…

2021-05-23 / 6:34 مساءً
Photo of أمن البيضاء يعتقل معرقل حركة سير “الترامواي”

أمن البيضاء يعتقل معرقل حركة سير “الترامواي”

2021-05-23 / 5:49 مساءً
Photo of فيدرالية اليسار : موجة الهجرة إدانة صريحة للاختيارات السياسية للدولة

فيدرالية اليسار : موجة الهجرة إدانة صريحة للاختيارات السياسية…

2021-05-23 / 5:38 مساءً
Photo of “كوفيد-19”..211 حالة إصابة جديدة وثلاث وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية

“كوفيد-19”..211 حالة إصابة جديدة وثلاث وفيات خلال الـ24 ساعة…

2021-05-23 / 5:16 مساءً
Photo of بالفيديو.. حين قال الحسن الثاني: “هذه حقيقة الجيران الذين حشرنا الله معهم”

بالفيديو.. حين قال الحسن الثاني: “هذه حقيقة الجيران الذين…

2021-05-23 / 2:40 مساءً
Photo of إسبانيا تستفز المغاربة من جديد وتفرض شروطا “غريبة” للراغبين في الفيزا

إسبانيا تستفز المغاربة من جديد وتفرض شروطا “غريبة” للراغبين…

2021-05-23 / 2:17 مساءً

تعليق واحد

  1. Il faut signer une pétition demandant de boycotter les voyages touristiques en Europe et surtout en Espagne. Le Maroc perd des devises peuvent en partie à construire notre payer.Des milliards d’euros sont gaspillés annuellement.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق