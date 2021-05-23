وفد امني يزور مليلية
لصورة من الارشيف

وفد أمني إسباني برئاسة وزير الداخلية يزور مدينة مليلية المحتلة

2021-05-23 / 9:19 صباحًا
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هبة بريس ـ الرباط

زار وفد أمني إسباني، ضم وزير الداخلية فرناندو غراندي مارلاسكا وقائد الشرطة الإسبانية فرانثيسكو باردو والحرس المدني ماريا غاميث، مدينة مليلية المحتلة ، أمس السبت.

وتعتبر هذه الزيارة الثانية لوزير الداخلية الإسباني للمدينة في غضون أسبوع بعد زيارة قام بها يوم الثلاثاء، رفقة رئيس الحكومة.

ويعود سبب الزيارة إلى زيادة تدفق المهاجرين بين إسبانيا والمغرب وتحديدا في مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين

هذا وتتصاعد الأزمة بين المغرب وإسبانيا منذ فترة، وسط اتهامات متبادلة على خلفية عبور أكثر من 6 آلاف مهاجر لمدينة سبتة المحتلة

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