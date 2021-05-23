صورة تعبيرية

الطاقة الكهربائية.. ارتفاع الإنتاج بـ 0.7% بداية 2021

2021-05-23 / 7:30 صباحًا
0
هبة بريس

أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، بأن إنتاج الطاقة الكهربائية سجل ارتفاعا بنسبة 0.7 في المئة متم الفصل الأول من سنة 2021، بعد انخفاض بنسبة 2.2 في المئة متم فبراير 2021 و3.1 في المئة متم مارس 2020.

وعزت المديرية، في مذكرتها حول الظرفية لشهر مايو، هذا التطور إلى زيادة الإنتاج الخاص بنسبة 3 في المئة ومساهمة الشركاء الوطنيين بنسبة 13.2 في المئة، مع انخفاض إنتاج المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بنسبة 6 في المئة وإنتاج الطاقات المتجددة المتعلقة بالقانون 09-13، بنسبة 4 في المئة.

وأوضح المصدر ذاته أنه في مارس 2021 وحده، عرف إنتاج الطاقة الكهربائية تحسنا بنسبة 6.7 في المئة مقارنة بمارس 2020.

وأخذا في الاعتبار ارتفاع حجم صافي الطاقة المطلوب بنسبة 0.1 في المئة، انخفض حجم الواردات من الطاقة الكهربائية بنسبة 31 في المئة متم مارس 2021، بعد زيادة بنسبة 99.3 في المئة خلال السنة السابقة، وتحسن حجم الصادرات من الطاقة بنسبة 9.2 في المئة بعد تراجع بنسبة 67.3 في المئة.

أما بالنسبة لاستهلاك الطاقة الكهربائية، فقد تراجع بنسبة 1 في المئة متم مارس 2021، بعد انخفاض بنسبة 1.9 في المئة متم فبراير 2021 وزيادة بنسبة 1.7 في المئة خلال الفصل الأول من سنة 2020. ويعزى هذا التطور إلى تراجع استهلاك طاقة التوتر المنخفض بنسبة 4.7 في المئة، مع ارتفاع طفيف في مبيعات طاقة ذات « الجهد العالي جدا والعالي والمتوسط » بنسبة 0.3 في المئة، بعد + 4.7 في المئة و+ 0.7 في المئة على التوالي خلال السنة السابقة.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of العثماني يدعو إلى مواصلة التعبئة من أجل تحقيق الإقلاع الاقتصادي

العثماني يدعو إلى مواصلة التعبئة من أجل تحقيق الإقلاع…

2021-05-22 / 11:11 صباحًا
Photo of الحسيمة ووجدة تسجلان ارتفاعا في أسعار المواد الغذائية خلال أبريل

الحسيمة ووجدة تسجلان ارتفاعا في أسعار المواد الغذائية خلال…

2021-05-22 / 10:54 صباحًا
Photo of السياحة تتكبد خسائر بـ 11.9 مليار درهم منذ بداية سنة 2021

السياحة تتكبد خسائر بـ 11.9 مليار درهم منذ بداية…

2021-05-22 / 9:33 صباحًا
Photo of مذكرة الظرفية لمديرية الدراسات والتوقعات المالية في ست نقاط رئيسية

مذكرة الظرفية لمديرية الدراسات والتوقعات المالية في ست نقاط…

2021-05-22 / 8:30 صباحًا
Photo of العقار.. ارتفاع أسعار الأصول العقارية

العقار.. ارتفاع أسعار الأصول العقارية

2021-05-20 / 8:30 صباحًا
Photo of عجز الميزانية يتجاوز 21 مليار درهم عند متم أبريل

عجز الميزانية يتجاوز 21 مليار درهم عند متم أبريل

2021-05-19 / 3:07 مساءً
Photo of تسجيل 103.1 مليون عملية نقدية بقيمة 87.1 مليار درهم بداية 2021

تسجيل 103.1 مليون عملية نقدية بقيمة 87.1 مليار درهم…

2021-05-19 / 11:33 صباحًا
Photo of منصة مرتقبة لحفز الاستثمار في العيون بتمويل أمريكي

منصة مرتقبة لحفز الاستثمار في العيون بتمويل أمريكي

2021-05-19 / 8:30 صباحًا
Photo of بنشعبون يمثل الملك في قمة باريس حول تمويل الاقتصادات الإفريقية

بنشعبون يمثل الملك في قمة باريس حول تمويل الاقتصادات…

2021-05-18 / 11:24 مساءً
Photo of العلمي : المغرب قادر على صناعة سيارات بجودة عالية

العلمي : المغرب قادر على صناعة سيارات بجودة عالية

2021-05-18 / 9:55 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق