استقبال إسبانيا لإبراهيم غالي: جمعية بلغارية تندد بهذا الانتهاك “الخطير” للقانون الدولي
ابراهيم غالي

فضيحة.. طبيب يرافق “زعيم الانفصاليين” باسبانيا، توفي سنة 2010

2021-05-22 / 11:40 مساءً
0
هبة بريس- الرباط

بعد فضيحة تزوير هوية “زعيم الجبهة الانفصالية”، ابراهيم غالي، الذى سافر فى رحلته العلاجية إلى إسبانيا بهوية مواطن جزائري يدعى محمد ابن بطوش، كشفت الصحافة الاسبانية أن الأمر تجاوزه أيضا إلى تزوير هوية مرافقه الطبيب الذى يحمل هوية زميل له توفي عام2010.

وذكرت المصادر ذاتها أن ابراهيم غالي، وصل من الجزائر إلى إسبانيا، يرافقه شخصان، صحراوي من عائلته، والآخر طبيب جزائري يحمل هوية مزورة للدكتور محمد الصغير النقاش، المتوفى عام 2010 حيث كان يشتغل بالمستشفى العسكري بعين نعجة بالجزائر.

وكانت الشرطة الإسبانية قد أكدت فى وقت سابق أن زعيم البوليساريو إبراهيم غالي، دخل إلى إسبانيا بوثائق سفر مزورة، كما قدم للمستشفى الذى الإسباني الذي يتعالج فيه هوية أخرى غير هويته الحقيقة.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of البحر يلفظ جثث موتى جراء انقلاب قارب للهجرة السرية بإقليم الجديدة

البحر يلفظ جثث موتى جراء انقلاب قارب للهجرة السرية…

2021-05-19 / 12:07 مساءً
Photo of تونس تستضيف تمرين عسكري بحري بمشاركة الجيش المغربي والجزائري

تونس تستضيف تمرين عسكري بحري بمشاركة الجيش المغربي والجزائري

2021-05-15 / 7:55 مساءً
Photo of مراكش.. شركة ميكومار تطرد لجنة جماعية قدمت لمراقبة الآليات والشاحنات

مراكش.. شركة ميكومار تطرد لجنة جماعية قدمت لمراقبة الآليات…

2021-05-14 / 1:36 مساءً
Photo of إعادة انتخاب المغرب ضمن اللجنة التنفيذية للفيدرالية الدولية للممثلين

إعادة انتخاب المغرب ضمن اللجنة التنفيذية للفيدرالية الدولية للممثلين

2021-05-09 / 8:56 مساءً
Photo of لقاء بأمستردام يعرض آخر تطورات القضية الوطنية

لقاء بأمستردام يعرض آخر تطورات القضية الوطنية

2021-05-09 / 7:54 مساءً
Photo of الصين تعلن تفكك ”الصاروخ الجانح“ فوق المحيط الهندي

الصين تعلن تفكك ”الصاروخ الجانح“ فوق المحيط الهندي

2021-05-09 / 4:12 صباحًا
Photo of إلى خديجة بن قنة.. هل أتاك حديث القدس يا أمير قطر؟

إلى خديجة بن قنة.. هل أتاك حديث القدس يا…

2021-05-09 / 1:37 صباحًا
Photo of الحبس والغرامة لبائعي المنتجات الصحية والأدوية بشكل غير قانوني

الحبس والغرامة لبائعي المنتجات الصحية والأدوية بشكل غير قانوني

2021-05-08 / 12:22 مساءً
Photo of السلطات الاسبانية تمدد إغلاق معبر سبتة الى غاية 31 ماي

السلطات الاسبانية تمدد إغلاق معبر سبتة الى غاية 31…

2021-05-02 / 6:52 مساءً
Photo of أكبر حدث كوني منذ الانفجار العظيم.. رصد انصهار ثقبين أسودين

أكبر حدث كوني منذ الانفجار العظيم.. رصد انصهار ثقبين…

2021-05-01 / 11:32 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق