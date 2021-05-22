فضيحة.. طبيب يرافق “زعيم الانفصاليين” باسبانيا، توفي سنة 2010

هبة بريس- الرباط

بعد فضيحة تزوير هوية “زعيم الجبهة الانفصالية”، ابراهيم غالي، الذى سافر فى رحلته العلاجية إلى إسبانيا بهوية مواطن جزائري يدعى محمد ابن بطوش، كشفت الصحافة الاسبانية أن الأمر تجاوزه أيضا إلى تزوير هوية مرافقه الطبيب الذى يحمل هوية زميل له توفي عام2010.

وذكرت المصادر ذاتها أن ابراهيم غالي، وصل من الجزائر إلى إسبانيا، يرافقه شخصان، صحراوي من عائلته، والآخر طبيب جزائري يحمل هوية مزورة للدكتور محمد الصغير النقاش، المتوفى عام 2010 حيث كان يشتغل بالمستشفى العسكري بعين نعجة بالجزائر.

وكانت الشرطة الإسبانية قد أكدت فى وقت سابق أن زعيم البوليساريو إبراهيم غالي، دخل إلى إسبانيا بوثائق سفر مزورة، كما قدم للمستشفى الذى الإسباني الذي يتعالج فيه هوية أخرى غير هويته الحقيقة.

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