أزيلال.. توقيف رئيس جماعة صدم سيدة بسيارة

هبة بريس- أزيلال

أفضت التحريات التي باشرتها الضابطة القضائية التابعة لسرية الدرك الملكي بواويزغت تحت إشراف النيابة العامة المختصة بالمحكمة الابتدائية بأزيلال، عن ايقاف رئيس جماعة تيلوكيت المتهم بصدم سيدة بسيارته على مستوى الطريق الجهوية رقم 304 بأزيلالة.

وبحسب مصادر متطابقة فان رئيس جماعة تيلوكيت، صدم سيدة بسيارته ،ولاذ بالفرار إلى وجهة غير معروفة، حيث تم نقل السيدة المصابة إلى مستعجلات المركز الاستشفائي الجهوي لبني ملال لتلقي الاسعافات الضرورية.

وبإذن من النيابة العامة المختصة بالمحكمة الابتدائية بأزيلال، تم وضع الرئيس الموقوف تحت تدابير الحراسة النظرية، قبل تقديمه أمام أنظار السيد وكيل الملك .

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