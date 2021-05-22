أزيلال.. توقيف رئيس جماعة صدم سيدة بسيارة

2021-05-22 / 10:19 مساءً
0

هبة بريس- أزيلال

أفضت التحريات التي باشرتها الضابطة القضائية التابعة لسرية الدرك الملكي بواويزغت تحت إشراف النيابة العامة المختصة بالمحكمة الابتدائية بأزيلال، عن ايقاف رئيس جماعة تيلوكيت المتهم بصدم سيدة بسيارته على مستوى الطريق الجهوية رقم 304 بأزيلالة.

وبحسب مصادر متطابقة فان رئيس جماعة تيلوكيت، صدم سيدة بسيارته ،ولاذ بالفرار إلى وجهة غير معروفة، حيث تم نقل السيدة المصابة إلى مستعجلات المركز الاستشفائي الجهوي لبني ملال لتلقي الاسعافات الضرورية.

وبإذن من النيابة العامة المختصة بالمحكمة الابتدائية بأزيلال، تم وضع الرئيس الموقوف تحت تدابير الحراسة النظرية، قبل تقديمه أمام أنظار السيد وكيل الملك .

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of سطات…توقيف قائد ملحقة ادارية على خلفية فيديو “بنت الكوميسير”

سطات…توقيف قائد ملحقة ادارية على خلفية فيديو “بنت الكوميسير”

2021-05-22 / 10:01 مساءً
Photo of الوزيرة بوشارب تزور المقر الجديد للمدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بتطوان

الوزيرة بوشارب تزور المقر الجديد للمدرسة الوطنية للهندسة المعمارية…

2021-05-22 / 9:53 مساءً
Photo of طنجة.. توزيع 85 سنة سجنا على عصابة

طنجة.. توزيع 85 سنة سجنا على عصابة

2021-05-22 / 8:06 مساءً
Photo of أحداث سبتة.. مخططات خفية لوكالة أنباء فرنسية فقدت البوصلة

أحداث سبتة.. مخططات خفية لوكالة أنباء فرنسية فقدت البوصلة

2021-05-22 / 7:38 مساءً
Photo of طنجة : مؤتمر استخدام مشتقات القنب الهندي يبحث ربط البحث العلمي بالصناعة الصيدلية

طنجة : مؤتمر استخدام مشتقات القنب الهندي يبحث ربط…

2021-05-22 / 7:13 مساءً
Photo of جريمة آسفي.. النيابة العامة تعلن إيداع 3 أشخاص السجن

جريمة آسفي.. النيابة العامة تعلن إيداع 3 أشخاص السجن

2021-05-22 / 5:36 مساءً
Photo of خلال 24 ساعة.. تسجيل 363 إصابة جديدة و4 وفيات بكورونا

خلال 24 ساعة.. تسجيل 363 إصابة جديدة و4 وفيات…

2021-05-22 / 4:34 مساءً
Photo of وجدة .. توقيف طالبين متورطين في ترويج أجهزة إلكترونية للغش في الامتحانات

وجدة .. توقيف طالبين متورطين في ترويج أجهزة إلكترونية…

2021-05-22 / 4:00 مساءً
Photo of طقس السبت .. أجواء مستقرة بمعظم مناطق المملكة

طقس السبت .. أجواء مستقرة بمعظم مناطق المملكة

2021-05-22 / 9:09 صباحًا
Photo of النقابة الوطنية للصحافة تندد باعتقال الأمن الإسباني لصحافية مغربية

النقابة الوطنية للصحافة تندد باعتقال الأمن الإسباني لصحافية مغربية

2021-05-22 / 8:09 صباحًا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق