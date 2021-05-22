الوزيرة بوشارب تزور المقر الجديد للمدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بتطوان

و م ع

قامت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، نزهة بوشارب، اليوم السبت، بزيارة ورش بناء المقر الجديد للمدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بتطوان والاطلاع على سير وتقدم أشغال تجهيز المرافق الخاصة بهذه المؤسسة التكونية .

ويندرج هذا المشروع، الذي تنفذه الوزارة، في إطار تنزيل البرنامج المندمج للتنمية الاقتصادية والحضرية لمدينة تطوان الكبرى وتطبيقا لمقتضيات الاتفاقية الخاصة بإعادة تأهيل المجال الاجتماعي والاقتصادي لتطوان الكبرى، التي تم التوقيع عليها في 12 أبريل 2014 أمام أنظار صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وذلك من أجل تقوية عرض التكوين وتلبية الحاجة من المهندسين المعماريين على الصعيد الوطني.

وأشارت بوشارب، في تصريح للصحافة بالمناسبة، بأن إحداث المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بتطوان، بموجب المرسوم رقم 2-13-597، من بين عدة مدارس أخرى سنة 2016، سيمكن من مواكبة الحاجات المتنامية للمهندسين المعماريين، بالنظر إلى أن المدرسة تستقبل حاليا 240 طالب، لافتة إلى أن هذا العدد سيرتفع إلى 300 طالب خلال الموسم الجامعي المقبل.

وأضافت أن بناية هذه المدرسة، التي تتوفر على قدرة إجمالية لاستقبال 400 طالب، تروم الاستجابة لعدد من التحديات، لاسيما المتعلقة بإعادة التهيئة والنجاعة الطاقية وتجويد استهلاك الماء وضمان اندماج المشروع في محيطه، من خلال التصميم وتحديد نوعية المواد المستعملة، لافتة إلى أن هذه المؤسسة تروم أيضا الاستجابة لحاجات الجهوية المتقدمة، وما يتطلب ذلك من مهنيين ومكونين، وعلى الخصوص المهندسين المعماريين، الذين سيعملون على تنفيذ برنامج تنمية الجهة.

وأضافت أن الزيارة تهدف أيضا إلى إعطاء دفعة جديدة للمشروع في أفق الانتهاء من أشغال تجهيز وتهيئة مقر المدرسة الوطنية للتهيئة المعمارية بتطوان، التي ينتظر أن تستقبل 300 طالب ابتداء من الموسم الجامعي 2021-2022.

وشكلت الزيارة مناسبة لوزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة للتواصل المباشر مع الأطر البيداغوجية والإدارية للمدرسة وحثهم على العمل المكثف لتوفير تكوين ذي جودة عالية وسد الخصاص في ما يخص خريجي الهندسة المعمارية بما تستوجبه التنمية المستدامة بالجهة، وكذا جعل هذه المؤسسة قطبا جهويا ووطنيا للتكوين الهندسي بامتياز، عبر تطوير إمكانياتها ومواردها البشرية والإدارية لتكون مؤهلة للنهوض بأهدافها واستكمال وتعزيز جميع أسلاك التكوين فيها.

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