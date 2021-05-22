المغرب ، بلد موثوق به يأخذ مكافحة الهجرة غير الشرعية “بجدية بالغة” (السفيرة الفرنسية)
الصورة من الأرشيف

أزمة سبتة عرّت النفاق الدبلوماسي الاسباني الملغوم

2021-05-22 / 8:56 مساءً
0
ا.بويعقوبي- هبة بريس

واهم من يعتقد أن”السُّعار” الذي أصاب “الثور” الاسباني، مؤخرا، مرتبط بملف الهجرة غير شرعية فقط، إلى درجة اتهام بلادنا بالابتزاز وتسخير “دروع بشرية” للضغط على مدريد في ملف “بن بطوش” الذي أحرج اسبانيا داخليا وخارجيا ودفعها الى تبني مواقف غامضة تفتقد للدبلوماسية وتؤكد بالملموس زيف شعارات استقلالية القضاء ببلاد تتذكر بحنق وضغينة تاريخ وأمجاد جارها الجنوبي الذي ألجم جهاز المخابرات الاسباني وقبله” كي جي بي” عجائز المرادية.

الحقيقة أن الأزمة أعمق بكثير، ولايمكن ربطها البتة بأحداث سبتة المحتلة الأخيرة، والدليل في ذلك هو إقدام مدريد على استدعاء السفيرة المغربية بطريقة غير مسبوقة في تاريخ العلاقات بين الرباط واسبانيا، بحيث لم تمنحها سوى نصف ساعة للالتحاق بمقر الخارجية الاسبانية للتنديد بماوصفته “سياسة” المغرب في الملف (أحداث سبتة) ، ما يكشف حقدا وحنقا اسبانيا تجاه المغرب ، رغم إظهار مدريد في الغالب عكس ذلك من باب النفاق الدبلوماسي الملغوم.

“ٱحداث سبتة” كشفت بمالايدع مجالا للشك أن السلوك الاسباني وردة فعل مدريد تجاه المهاجرين الوافدين على الجيب المحتل، يفتقد لأدنى معاني الانسانية التي استحضرتها اسبانيا فقط حينما استقبلت مجرم حرب على أرضها وترابها رغم سيل الشكايات التي أودعت ضده بمحاكم دولة تتشدق باستقلالية القضاء وتعطي دروسا في ذلك وهي لازالت وفية لسياسة “فرانكو” تجاه الأجانب والمغاربة بالخصوص.

على المغاربة اليوم، أن يدركوا أن الجارة الشمالية منزعجة فقط من تطور المغرب على مستويات عدة، منها البنيات التحتية (الموانئ)، ورسم حدوده البحرية، والدور الاستراتيجي الذي بات يلعبه ميناء طنجة المتوسط وتأثيره على الموانئ الاسبانية، وتطور علاقات الرباط مع بريطانيا المنسحبة من الاتحاد الأوروبي والباحثة عن امتداد في اتجاه الجنوب الإفريقي، بالاضافة الى التقارب المغربي الأمريكي الاستراتيجي والاعتراف التاريخي لواشنطن بمغربية الصحراء ، كل ذلك وغيره من المعطيات التي دفعت وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة لأن يقول صراحة “إن مغرب اليوم ليس هو مغرب الأمس”.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of المغرب: تورط أربعة جنرالات من الجزائر في قضية دخول “غالي” لاسبانيا

المغرب: تورط أربعة جنرالات من الجزائر في قضية دخول…

2021-05-22 / 7:01 مساءً
Photo of المدير السابق لصحيفة “إلموندو” : استقبال اسبانيا لمجرم حرب مهزلة عالمية

المدير السابق لصحيفة “إلموندو” : استقبال اسبانيا لمجرم حرب…

2021-05-22 / 6:03 مساءً
Photo of في رسالة ل”هنية”.. العثماني يهنئ حماس بانتصار الشعب الفلسطيني

في رسالة ل”هنية”.. العثماني يهنئ حماس بانتصار الشعب الفلسطيني

2021-05-22 / 4:49 مساءً
Photo of ردا على استقبال المجرم غالي.. مغاربة يطلقون حملة لمقاطعة المنتجات الإسبانية

ردا على استقبال المجرم غالي.. مغاربة يطلقون حملة لمقاطعة…

2021-05-22 / 4:25 مساءً
Photo of العثماني: لا يمكن لدول أن تستفيد من خيرات البلاد وأن تتبنى خطابا رماديا بخصوص قضية الصحراء

العثماني: لا يمكن لدول أن تستفيد من خيرات البلاد…

2021-05-22 / 3:57 مساءً
Photo of المغرب ترعب إسبانيا.. اسبانيون يتظاهرون أمام سفارة المملكة بمدريد

المغرب ترعب إسبانيا.. اسبانيون يتظاهرون أمام سفارة المملكة بمدريد

2021-05-22 / 3:15 مساءً
Photo of الخارجية الإسبانية “تُجَيِّش” دبلوماسييها لتقديم رواية موحدة حول الأزمة مع المغرب

الخارجية الإسبانية “تُجَيِّش” دبلوماسييها لتقديم رواية موحدة حول الأزمة…

2021-05-22 / 2:03 مساءً
Photo of الداخلية الفرنسية: إسبانيا تدير الهجرة غير الشرعية بشكل سيء

الداخلية الفرنسية: إسبانيا تدير الهجرة غير الشرعية بشكل سيء

2021-05-22 / 12:38 مساءً
Photo of بوريطة يتباحث ونظيره بجزر القمر.. والأخير يؤكد مساندته المطلقة للوحدة الترابية للمملكة

بوريطة يتباحث ونظيره بجزر القمر.. والأخير يؤكد مساندته المطلقة…

2021-05-22 / 11:44 صباحًا
Photo of خبير فرنسي : الحكومة الإسبانية مسؤولة بشكل مباشر عن الأزمة مع المغرب

خبير فرنسي : الحكومة الإسبانية مسؤولة بشكل مباشر عن…

2021-05-21 / 8:54 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق