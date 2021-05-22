مجلس الأمن يدعو الى الالتزام بوقف اطلاق النار بين “حماس” وإسرائيل وشطب للادانة

هبة بريس- وكالات

دعا مجلس الأمن الدولي، اليوم السبت، إلى الالتزام التام بوقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة والجانب الإسرائيلي.

ودعا المجلس إلى تقديم مساعدات إنسانية عاجلة للمدنيين المتضررين من القصف الإسرائيلي للقطاع.

وجاء في بيان نشرته البعثة الفرنسية في الأمم المتحدة أن “مجلس الأمن يرحب بإعلان وقف إطلاق النار المعلن يوم 21 أيار/مايو، ويدعو إلى التقيد التام به”، مشيدا بما وصفه بـ “الدور الهام الذي لعبته مصر والدول الإقليمية الأخرى” في التوصل للاتفاق.

وشدد المجلس في بيانه على “الحاجة العاجلة للمساعدة الإنسانية للمدنيين الفلسطينيين، على الأخص في قطاع غزة”.

وكرر مجلس الأمن الدولي التأكيد على “أهمية تحقيق سلام شامل قائم على أساس وجود دولتين ديمقراطيتين، فلسطينية وإسرائيلية، تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمن وحدود معترف بها”.

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