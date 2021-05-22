رسميا.. أتلتيكو مدريد بطلا للدوري الإسباني

هبة بريس- القسم الرياضي

توج فريق أتلتيكو مدريد بلقب الليجا الإسبانية، عقب الفوز على نظيره بلد الوليد، 2-1 في اللقاء الذي أقيم على ملعب “نيوفو جوسي زورييلا ” في الجولة الـ38 والأخيرة.

ورفع أتلتيكو مدريد رصيده بعد هذا الفوز الى 86 نقطة في الصدارة ويتوج باللقب، بينما تجمد رصيد بلد الولدي عند النقطة 31 في المركز التاسع عشر ويهيط للدرجة الثانية.

وسجل فريق بد الوليد هدف التقدم عن طريق أوسكار بلانو في الدقيقة “18”، في حين سجل أتلتيكو مدريد هدف التعادل عن طريق أنخيل كوريا في الدقيقة “57”.

وفي الدقيقة “67” سجل أتلتيكو مدريد هدف ثاني عن طريق لويس سواريز، بعد كرة وصلت لينطلق بها من منتصف الملعب ويدخل منطقة الجزاء ويسدد كرة في المرمى.

يذكر أن هذا اللقب هو الحادي عشر في تاريخ أتلتيكو مدريد في مسابقة الليجا، كما يعد هذا اللقب هو الأول للروخي بلانكوس منذ موسم 2013/2014.

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