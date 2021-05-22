حماية إسبانيا للمدعو إبراهيم غالي “تحرج الاتحاد الأوروبي”
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المغرب: تورط أربعة جنرالات من الجزائر في قضية دخول “غالي” لاسبانيا

2021-05-22 / 7:01 مساءً
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هبة بريس- الرباط

أشار السفير المدير العام للشؤون السياسية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، فؤاد يزوغ، إلى تورط جنرالات جزائريين ،في قضية دخول زعيم جبهة البوليساريو الانفصالية إبراهيم غالي إلى الأراضي الإسبانية، وهو ما تسبب في أزمة غير مسبوقة بين الرباط ومدريد.

وقال يزوغ إنه “يتعين إجراء تحقيق نأمل أن يكون شفافا لتسليط الضوء على كافة ملابسات هذه القضية” ، لافتا إلى أن هذا التحقيق “قد يكشف عن العديد من المفاجآت، لا سيما تواطؤ وتدخل أربعة جنرالات من بلد مغاربي”، في إشارة إلى الجزائر، حسب ما ذكر موقع “هسبريس” المغربي.

وأضاف المسؤول أن “هذه المعلومة قد تفاجئكم، بل وقد تكون صادمة للرأي العام الإسباني، لكن لا تتفاجؤوا. فكما تعلمون، تعد الأجهزة المغربية من بين الأكثر كفاءة”، مبرزا أنه سيتم الكشف عن المزيد من المعطيات في الوقت المناسب.

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