مصرع قائد الجيش النيجيري في حادث تحطم طائرة عسكرية

2021-05-22 / 6:29 مساءً
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هبة بريس- وكالات

لقي قائد الجيش النيجيري الجنرال، إبراهيم أتاهيرو، مصرعه في حادث تحطم طائرة عسكرية بولاية كادونا شمال غرب البلاد، بحسب مسؤولين.

وقال الجيش إن الحادث وقع أمس الجمعة، بينما كانت الطائرة تحاول الهبوط وسط طقس سيء. كما توفي عشرة ضباط آخرين، بمن فيهم طاقم الطائرة.

وقال الرئيس محمد بخاري إنه “حزين للغاية” جراء الحادث.

وقد تولى الجنرال أتاهيرو، البالغ من العمر 54 عاما، منصبه في يناير الماضي في إطار إصلاح شامل في صفوف كبار ضباط الجيش.

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