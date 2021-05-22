اسبانيا : وسائل اعلام توثق مقطع فيديو صادم لجنود إسبان يلقون بمهاجرين في البحر

هبة بريس- الرباط

بعد محاولة منابر اعلامية اسبانية التشكيك في صحة مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع بالشبكة العنكبوتية، يظهر جنودا اسبان وهم يلقون بمهاجرين في البحر، أكدت صحيفة “ليبيراسيون” الفرنسية حقيقة الشريط .

وفي عمودها المخصص لتمحيص الأخبار، ردت الصحيفة الفرنسية على تساؤلات قرائها حول صحة هذا الفيديو الصادم، لافتة الى أن “الأمر يتعلق بمقطع فيديو قامت بتصويره وسيلة الإعلام المحلية +إلفارو دي سيوتا+”، مسجلة أنه “مقتطف من ربورتاج جرى بثه يوم 18 ماي 2021”.

وجاء في عمود “ليبيراسيون”، “لقد طلبتم منا تحري حقيقة صور تظهر رجالا يرتدون الزي العسكري، وهم يدفعون بواسطة هراوات رجالا ينتهي بهم الأمر بالقفز في الماء” مؤكدة ان “الصور هي بالفعل حديثة وتظهر تدخل الجيش وعناصر الوقاية المدنية الإسبانية”.

وأكدت “ليبراسيون” أن “تمحيص الأخبار أتاح بسهولة تحديد مكان تصوير هذا المقطع، بما أن الأمر يتعلق بشاطئ تاراخال”.

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