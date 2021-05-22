الصورة من جريمة اسفي

جريمة آسفي.. النيابة العامة تعلن إيداع 3 أشخاص السجن

2021-05-22 / 5:36 مساءً
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هبة بريس - آسفي

أنهى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بآسفي إلى الرأي العام أنه على إثر جريمة القتل التي راح ضحيتها أحد الأشخاص، بمدينة آسفي والتي تم تداولها بواسطة مواقع التواصل الاجتماعي قد فتح فيها بحث قضائي من طرف الشرطة القضائية بآسفي تحت إشراف هذه النيابة العامة.

وجسب للوكيل العام للملك، فقد أسفرت الأبحاث والتحريات عن إيقاف ثلاثة أشخاص قدموا أمام هذه النيابة العامة للاشتباه في ارتكابهم جريمة القتل العمد ومحاولته…إلخ.

وتمت إحالة المتهمين على قاضي التحقيق بهذه المحكمة بناء على مطالبة بإجراء تحقيق في حقهم وتم إيداعهم بالسجن المحلي بآسفي على ذمة التحقيق.

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