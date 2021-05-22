ضجة في مصر.. فنانات يبكين صباحا في جنازة سمير غانم ويرقصن ليلا في زفاف رجل أعمال

هبة بريس - وكالات

أثيرت في مصر ضجة واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي، بسبب حضور عدد من الفنانات حفل زفاف نجل أحد رجال الأعمال في مدينة الجونة، ليلة أمس الجمعة، ورقصهن، بعدما ظهرن بالأسود بجنازة النجم سمير غانم في صباح اليوم ذاته، وهن يظهرن علامات الحزن عليه.

وأحيى النجم عمرو دياب الفرح، بحضور نخبة من رجال المجتمع والشخصيات العامة في كافة المجالات، وكان على رأس الحاضرين النجمة يسرا والمنتج جمال العدل والراقصة جوهرة وإلهام شاهين ولبلبة وياسمين صبري، والراقصة جوهرة، ونيللي كريم.

وسادت حالة من الجدل بين الجمهور على الإنترنت، بسبب مشاهدتهم للفنانة يسرا ترتدي الأسود صباح الجمعة، وتشارك في تشييع جثمان الفنان المصري الراحل سمير غانم، وبعد ساعات ترتدي الأحمر، وترقص في حفل زفاف.

واستنكر النشطاء ما فعلته يسرا، موجهين لها عبر التعليقات الكثير من الانتقادات، حيث غرد أحد الأشخاص: “‏‎كمية نفاق عند الفنانين لم أرها. معقولة زميلهم مات ودفن اليوم وصديقتهم بين الحياة والموت يروحوا يمكيجو ويرقصو عشان رجل أعمال عامل فرح.. فعلاً هم عباد مال ومصالح”.

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