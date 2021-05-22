في رسالة ل”هنية”.. العثماني يهنئ حماس بانتصار الشعب الفلسطيني

هبة بريس - الرباط

أكد الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، سعد الدين العثماني، اليوم السبت، على التمسك بدعم الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

وفي رسالة بعثها العثماني إلى رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” إسماعيل هنية، هنأ رئيس الحكومة هنية بـ”الانتصار الذي حققه الشعب الفلسطيني ومقاومته”، مجددا الموقف المبدئي في دعم القضية الفلسطينية.

وأكد العثماني على البقاء دائما في طليعة المدافعين عن القضية، ودعم ومساندة الشعب الفلسطيني في سعيه لتحرير أرضه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

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