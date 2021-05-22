سعد الدين العثماني

في رسالة ل”هنية”.. العثماني يهنئ حماس بانتصار الشعب الفلسطيني

2021-05-22 / 4:49 مساءً
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هبة بريس - الرباط

أكد الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، سعد الدين العثماني، اليوم السبت، على التمسك بدعم الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

وفي رسالة بعثها العثماني إلى رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” إسماعيل هنية، هنأ رئيس الحكومة هنية بـ”الانتصار الذي حققه الشعب الفلسطيني ومقاومته”، مجددا الموقف المبدئي في دعم القضية الفلسطينية.

وأكد العثماني على البقاء دائما في طليعة المدافعين عن القضية، ودعم ومساندة الشعب الفلسطيني في سعيه لتحرير أرضه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

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‫2 تعليقات

  1. للاسف هناك وزراء ورؤساء حكومات يقحمون انفسهم في اشياء يجهلون تماما أخلاقياتها وادبياتها، لانه ليس لديهم اية كفاءة أو معرفة بالقواعد السياسية الدولية والعلاقات الدبلوماسية بين الدول ، فينشرون مقالات و تدوينات تفتقد للكفاءة الدبلوماسية واللباقة السياسية وتشوه صورة المغرب عالميا حتى انهم لا يولون اي اعتبار للمصالح العليا لوطنهم ، همهم الوحيد هو نشر الفكر الاخواني المتخلف والفوز بالمناصب البرلمانية والوزارية على حساب سمعة واستقراري بلدهم وشعبه، أمثال رئيس حكومتنا هذا و تدوينات وزير حقوق الانسان وامثالهم … اناس لا يفقهون اي شيء في السياسة والعلاقات الدبلوماسية… اناس يعملون ليل نهار لتدمير بلدهم دبلوماسيا واقتصاديا واجتماعيا….

  2. اضن ان هذا الانتصار خاص بالعثماني وهنية…والا فعن اي انتصار يتحدث؟؟؟!!….مآت القتلى الفلسطينيين و8000 جريح و7 أبراج والبنية التحتية ومقرات حماس كلها دمرت مقابل لاشي في الجانب الاسراءلي غير قتل امرأة عجوز..!!..ولذا الانتصار الذي يتحدث عنه البعض ليس له وجود الا في خيالهم..@

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