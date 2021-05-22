كوورونا المغرب
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خلال 24 ساعة.. تسجيل 363 إصابة جديدة و4 وفيات بكورونا

2021-05-22 / 4:34 مساءً
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هبة بريس - الرباط

أعلنت وزارة الصحة ، اليوم السبت، عن تسجيل 363 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة 516812 حالة.

كما سجلت 4 وفيات جديدة بالفيروس، ليصل اجمالي الوفيات الى 9119 حالة وفاة.

و سجلت 293 حالة شفاء جديدة ليصل مجموع المتعافين الى 505050 متعاف.

هذا وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الإلتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والإنخراط في التدابير الإحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

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