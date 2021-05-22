ردا على استقبال المجرم غالي.. مغاربة يطلقون حملة لمقاطعة المنتجات الإسبانية
هبة بريس - الرباط
أطلق نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي، حملة لمقاطعة المنتجات والسياحة بإسبانيا.
وأكد النشطاء، أن هذه الحملة جاءت ردا على استقبال الجارة الاسبانية للمجرم ابراهيم غالي بهوية مزورة للعلاج بأحد المصحات بمدريد.
كما جاءت حملة المقاطعة، كتعبير من المغاربة عن رفضهم للاعتداء والتعنيف الوحشي الذي تعرض له عدد من المهاجرين القاصرين على يد الحرس الإسباني بمدينة سبتة المحتلة.
ونشر النشطاء قائمة بالمنتجات الاسبانية المعروضة بالأسواق المغربية مطالبين بمقاطعة اقتنائها، كما دعوا المغاربة إلى عدم السفر خلال عطلة الصيف الى اسبانيا للسياحة ، لتلقين الجارة الشمالية درسا غاليا.
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6 تعليقات
آلاف المغاربة يعيشون داخل اسبانيا والمائات يحاولون العبور يوميا بالهجرة السرية.عن أية مقاطعة يتحدثون
لا مقاطعة لمنتوجات اسبانيا و لا لتوظيف القضية الوطنية لتجييش الرعاع بل المطلوب من الشعب و قواه الحية متابعة الذين افقروا الشعب و نهبوا ثرواته و شجعوه بل هجروه قسراالى الخارج للبحث عن الحرية و الكرامة و العيش الكريم .هؤلاء هم من يجب ان نقاطع و نتابعهم امام محاكم الدول الاوربية هؤلاء الذين راكموا ثروات هائلة و احتلوا ضيعات تمتد على مد البصر و زجوا بابناء الريف و غيرهم في السجون و سخلوا و تحرشوا بالاساتذة و الاستاذات و يجيشون الرعاع و الدهماء مستغلين وتر سبتة المحتلة و هم يعرفون ان من يدافع بحق عن الوحدة الترابية هم ابناء المقهورين و هم الذين ماتوا في الصحراء ام قمة هرم السلطة و ابناء خدام الدولة فلهم نعيم الثروة و للمقهورين جحيم الوطنية.
لا المنتجات الاسبانية
عين الصواب
بدون تساؤل.
هذا رد حضاري من أناس متحضرين، لأنه فعال ويغني عن الجعجعة التي تزيد من تأزم الأزمة.
الي الامام. إن شاء الله نحن معكم.