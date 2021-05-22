ردا على استقبال المجرم غالي.. مغاربة يطلقون حملة لمقاطعة المنتجات الإسبانية

هبة بريس - الرباط

أطلق نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي، حملة لمقاطعة المنتجات والسياحة بإسبانيا.

وأكد النشطاء، أن هذه الحملة جاءت ردا على استقبال الجارة الاسبانية للمجرم ابراهيم غالي بهوية مزورة للعلاج بأحد المصحات بمدريد.

كما جاءت حملة المقاطعة، كتعبير من المغاربة عن رفضهم للاعتداء والتعنيف الوحشي الذي تعرض له عدد من المهاجرين القاصرين على يد الحرس الإسباني بمدينة سبتة المحتلة.

ونشر النشطاء قائمة بالمنتجات الاسبانية المعروضة بالأسواق المغربية مطالبين بمقاطعة اقتنائها، كما دعوا المغاربة إلى عدم السفر خلال عطلة الصيف الى اسبانيا للسياحة ، لتلقين الجارة الشمالية درسا غاليا.

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