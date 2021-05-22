العثماني: لا يمكن لدول أن تستفيد من خيرات البلاد وأن تتبنى خطابا رماديا بخصوص قضية الصحراء

هبة بريس - الرباط

أكد الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ورئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أنه “آن الآوان أن تعرف مختلف الدول، أنه لا يمكن لها الاستمرار بخطاب المراوحة والرماية فيما يتعلق بالقضية الوطنية”.

وقال العثماني، في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية للملتقى الوطني السادس للكتاب المجاليين لحزب العدالة والتنمية، المنعقدة اليوم السبت،

“أن هذا الخطاب الذي تسلكه مع الآسف بعض القوى الدولية، آن أوان إنهائه، لاسيما في ظل الانتصارات والإنجازات التي تحققت لصالح القضية الوطنية.”

وأضاف رئيس الحكونة، أن المغرب يمضي قُدماً في ترصيد عدد من الانتصارات فيما يتعلق بقضية الوحدة الوطنية والترابية للمملكة، مشددا على أنه آن الآوان للدول الأخرى الصديقة للمغرب، والتي لها مع المملكة علاقات قوية أن تخرج من الخطاب الرمادي، والدخول للخطاب الحقيقي بشأن دعم وحدته الترابية.

وشدد العثماني، على أنه لا يمكن لهاته الدول أن تستفيد في علاقتها المختلفة مع المملكة من خيرات البلاد وعلى مستويات متعددة، في مقابل عدم إبدائها صراحة أي دعم للحق المغربي الأصيل، آملا أن تراجع هذه الدول مواقفها وأن ترجع للصواب مراعاة لمصلحتها ومصلحة المنطقة كلها.

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