الفنيدق .. “الفيسبوك” يسقط سارقا بالعنف في قبضة الأمن

2021-05-22 / 3:23 مساءً
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هبة بريس - الفنيدق

أحالت الفرقة المحلية للشرطة القضائية بالمفوضية الجهوية للأمن بمدينة الفنيدق على النيابة العامة المختصة، صباح اليوم السبت 22 ماي الجاري، شخصا يبلغ من العمر 40 سنة، من ذوي السوابق القضائية العديدة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالتخدير والسرقة تحت التهديد باستعمال السلاح الأبيض.

وكانت مصالح ولاية أمن تطوان قد رصدت مقطع فيديو تداوله مستعملو تطبيقات التراسل الفوري على الهواتف المحمولة، يظهر فيه المشتبه به وهو يعرّض أحد الأشخاص للسرقة تحت التهديد باستعمال السلاح الأبيض بالشارع العام بمدينة الفنيدق، حيث أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة على ضوء هذا الشريط عن تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه وهو في حالة تخدير متقدمة.

وقد تم إيداع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وذلك قبل أن تتم إحالته على العدالة صباح يومه السبت.

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