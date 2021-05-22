المغرب ترعب إسبانيا.. اسبانيون يتظاهرون أمام سفارة المملكة بمدريد
يبدو أن القرارات والتحركات الدبلوماسية للمملكة المغربية، أرعبت نظيرتها الإسبانية، ودفعت بمسؤوليها وبعض الأفراد من شعبها إلى التخبط في ردود أفعال غريبة.
مناسبة هذا الحديث، اقدام مواطنين إسبان على تنظيم وقفة احتجاجية اليوم السبت، أمام مقر السفارة المغربية بمدريد، كتعبير منهم على خوفهم من التحركات المغربية الأخيرة وكذا من تدفق الآلاف من المهاجرين على مدينة سبتة المحتلة.
ورفع المتظاهرون لافتات وشعارات، عبروا من خلالها عن دفاعهم عن بلدهم من ردة فعل المملكة المغربية، كما طالبوا من خلالها حكومتهم بحماية المواطنين الاسبان المقيمين في مدينة سبتة ومليلية المحتلتين
وفي هذا الصدد، قال المحلل السياسي، عبد الرحيم منار السليمي، الاسبان يتظاهرون امام سفارة المغرب بمدريد،ماذا يعني هذا ؟ التظاهرات لاتكون الا ضد الدول العظمى التي تصنع قرارات تؤثر في المحيط الداخلي والاقليمي للدول.
وأضاف “هذه التظاهرة وسط اسبانيا ضد المغرب معناه ان اسبانيا تعترف بقوة المغرب الإقليمية والدولية” .
4 تعليقات
فليتظاهروا كيفما شاءوا ، انتهى زمن الابتزاز والعجرفة الاستعمارية ، اسبانيا لم تحترم المغرب فكان الرد قاسي من المغرب رغم البروباكاندا الاعلامية الاسبانية في الكذب وترويج صور ومحاولة الاساءة الى المغرب ولتظل جبهتنا الداخلية متحدة فالعدو الاسباني ينشر السموم ولا يراعي لحسن الجوار أي شيء وينظر للمغرب بنظرة استعمارية ودونية
ولما لانقف بدورنا ام سفارتهم في بلدنا.لقد ابانوا على حقيقتهم.قد يكونون اكثر تعصب من النظام العسكري الجزائري.وانها فرصحة لمطلب سبة ومليلية.عوض اولاءك الذين يطالبون بقطع العلاقات مع اسراءيل.نوضوا تكلموا على وطنكم .اننا موجاطين باعداء لايريدون لنا الاستقرارولا حتى التقدم.فليدع المغرب سفيرته.سبق زان قالها الحسن الثاني رحمه الله كبرها.تصغار.
والله إن لم تستحي ففعل ما شئت..ماهذا المستوى؟ المغرب من دول العالم التالث و غارقة في الفقر و التخلف..عظيمة من أي ناحية؟ مليون مغربي عايش تما هاربين من الدولة المعظمة
على المغاربة التظاهر أمام السفارة الاسبانية والتنظيم باستقبالها المجرم الرخيص وتواطئها ضد مصالح المغرب وعملهم الاجرامي في المهاجرين السريين سبتة المحتلة..الخ