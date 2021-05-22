هاجر كريكع

الممثلة هاجر كريكع تفجع في والدتها

2021-05-22 / 2:24 مساءً
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هبة بريس - القسم الفني

تقاسمت الممثلة المغربية، هاجر كريكع حزنها مع جمهورها عبر حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، معلنة عن خبر وفاة والدتها.

و كتبت كريكع تدوينة مؤثرة بحسابها بموقع فايسبوك، جاءت كالتالي: “ماما الحبيبة لي كتحن فيا الله يرحمها، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم تبتها عند السؤال يا ربي”.

و فور إعلانها الخبر انهالت عليها تعاليق المواساة و المؤازرة من طرف أصدقائها المشاهير و كذا متابعيها بمواقع التواصل الاجتماعي.

و بدورها الفنانة حنان الإبراهيمي حرصت على نشر تدوينة بموقع انستقرام تنعي من خلالها الفقيدة، قائلة :”خالص عزائي لصديقتي هاجر كريكع في وفاة والدتها، انا لله وانا اليه راجعون”.

و كذلك الفنان رفيق بوبكر كتب بنفس المنصة التدوينة التالية: “تعازي الحارة زميلتي هاجر، انا لله وانا اليه راجعون”.

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