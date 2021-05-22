صورة تعبيرية

بيوكرى.. التحقيق مع موظف أمن متورط في النصب على مواطنين

2021-05-22 / 2:21 مساءً
0
هبة بريس - الرباط

أحالت مصالح الشرطة بالمفوضية الجهوية للأمن بمدينة بيوكرى على النيابة العامة المختصة، نهاية الأسبوع الجاري، شرطيا برتبة مقدم شرطة، وذلك بعد الاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال.

وكانت مصالح الأمن الوطني بمدينة بيوكرى قد توصلت بشكاية من ثلاثة مواطنين يتهمون الشرطي المذكور بتعريضهم للنصب والاحتيال، بعدما أوهمهم باستطاعته توفير مواعيد قريبة لإنجاز البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية مقابل مبالغ مالية، وهو ما استدعى فتح بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للتحقق من هذه الاتهامات المنسوبة للشرطي المشتبه فيه.

وقد تم تقديم المعني بالأمر أمام النيابة العامة المختصة بعد انتهاء إجراءات البحث القضائي، بينما تنتظر المديرية العامة للأمن الوطني مآل الإجراءات القضائية المنجزة ليتسنى لها تقرير العقوبات الإدارية اللازمة طبقا للنظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الفنيدق .. “الفيسبوك” يسقط سارقا بالعنف في قبضة الأمن

الفنيدق .. “الفيسبوك” يسقط سارقا بالعنف في قبضة الأمن

2021-05-22 / 3:23 مساءً
Photo of ظهر في فيديو يسرق شخصا رفقة أسرته بالعنف.. توقيف عشريني بالمحمدية

ظهر في فيديو يسرق شخصا رفقة أسرته بالعنف.. توقيف…

2021-05-22 / 1:13 مساءً
Photo of جريمة جديدة تهز وجدة.. شخص يطعن زوجة شقيقه الحامل ويرديها قتيلة

جريمة جديدة تهز وجدة.. شخص يطعن زوجة شقيقه الحامل…

2021-05-22 / 12:51 مساءً
Photo of الجديدة.. توقيف شخص انتحل صفة “شرطي” لسرقة والنصب على مواطنين

الجديدة.. توقيف شخص انتحل صفة “شرطي” لسرقة والنصب على…

2021-05-22 / 12:21 مساءً
Photo of مروع ..“مختل عقليا” ينحر مؤذن مسجد بنواحي سيدي إفني

مروع ..“مختل عقليا” ينحر مؤذن مسجد بنواحي سيدي إفني

2021-05-22 / 12:02 صباحًا
Photo of المغرب يحبط عملية كبرى لتهريب مئات آلاف الأقراص المخدرة قادمة من إسبانيا

المغرب يحبط عملية كبرى لتهريب مئات آلاف الأقراص المخدرة…

2021-05-21 / 8:20 مساءً
Photo of جريمة خطيرة تهز وجدة.. خمسيني يهاجم زوجته ب”سكين” ويقتل جاره

جريمة خطيرة تهز وجدة.. خمسيني يهاجم زوجته ب”سكين” ويقتل…

2021-05-21 / 5:43 مساءً
Photo of فاس.. توقيف 5 أشخاص كانوا في حالة سكر متقدمة و”حطموا” سيارة

فاس.. توقيف 5 أشخاص كانوا في حالة سكر متقدمة…

2021-05-21 / 4:27 مساءً
Photo of بالصورة.. وهبي يتعرض لحادث سير خطير بالرباط

بالصورة.. وهبي يتعرض لحادث سير خطير بالرباط

2021-05-21 / 11:20 صباحًا
Photo of سلا .. توقيف عشريني ألحق خسائر مادية ب9 سيارات

سلا .. توقيف عشريني ألحق خسائر مادية ب9 سيارات

2021-05-21 / 9:48 صباحًا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق