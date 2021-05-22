بيوكرى.. التحقيق مع موظف أمن متورط في النصب على مواطنين

هبة بريس - الرباط

أحالت مصالح الشرطة بالمفوضية الجهوية للأمن بمدينة بيوكرى على النيابة العامة المختصة، نهاية الأسبوع الجاري، شرطيا برتبة مقدم شرطة، وذلك بعد الاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال.

وكانت مصالح الأمن الوطني بمدينة بيوكرى قد توصلت بشكاية من ثلاثة مواطنين يتهمون الشرطي المذكور بتعريضهم للنصب والاحتيال، بعدما أوهمهم باستطاعته توفير مواعيد قريبة لإنجاز البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية مقابل مبالغ مالية، وهو ما استدعى فتح بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للتحقق من هذه الاتهامات المنسوبة للشرطي المشتبه فيه.

وقد تم تقديم المعني بالأمر أمام النيابة العامة المختصة بعد انتهاء إجراءات البحث القضائي، بينما تنتظر المديرية العامة للأمن الوطني مآل الإجراءات القضائية المنجزة ليتسنى لها تقرير العقوبات الإدارية اللازمة طبقا للنظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني.

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