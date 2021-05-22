الداخلية الفرنسية: إسبانيا تدير الهجرة غير الشرعية بشكل سيء
هبة بريس - وكالات
اعتبر وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان أن إسبانيا وإيطاليا تواجهان “نسبة هجرة كبيرة لا يسيطران عليها بشكل جيد”.
ورداً على سؤاله في مقابلة نشرتها صحيفة (لوباريزيان) اليوم السبت، حول المهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى سبتة المحتلة، قال الوزير الفرنسي “للأسف، هذه مشكلة أوروبية. أصدقاؤنا الإسبان والإيطاليين، وهم الأقرب للشاطئ الجنوبي للبحر الأبيض المتوسط، يواجهون نسبة هجرة كبيرة لا يسيطرون عليها بشكل جيد”.
وأضاف أن أوروبا “غير قادرة” على الحفاظ على تلك الحدود الخارجية تحت السيطرة اللازمة، ولهذا فإن إحدى أولويات بلاده خلال الرئاسة الفرنسية في النصف الأول من عام 2022 ستكون “التسجيل المنهجي للمهاجرين وتوحيد طلبات اللجوء”.
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أكثر من هذا المخابرات المخابرات المغربية تجهل ثبعات الأمنية على أساس القناعات (فكرية هوياتية مذهبية) الخاصة عند آخر المتسللين من سبة إلى أوربا (كمرحلة ثانية في سياق نفس التسلل)؛ولهذا فإسرار الجهات الرسمية في المغرب على توضيح مواقفها عبر الزج بقضية فقدة زخمها منذ البداية وهي “زيارة العمل التي بادر بها “براهيم غالي” إلى إسبانيا ؛لايخدم مصالح المغرب الذي يلح على ربط قضية التسلل بنظيرتها رغم التناقض من خلال إضفاء صيغة التعمد التي لها فعالية بالقياس إلى مبدأ “الهجرة الأمنة”الذي تبلور خلال قمة المناخ المنعقد “بمراكش”
ولا أجد في النهاية سوى تعداد الحكومات التي تدير المغرب في شكل حكومة واحدة والتوضيح أن المغرب إنما يقتح بهذا تشكيل حكومة (الخارج) دائما بمبرر الإرهاصات الأمنية حكومة الخارج التي من شأنها معرفة طبيعة قناعات لدى المتسللين