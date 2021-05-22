الداخلية الفرنسية: إسبانيا تدير الهجرة غير الشرعية بشكل سيء

هبة بريس - وكالات

اعتبر وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان أن إسبانيا وإيطاليا تواجهان “نسبة هجرة كبيرة لا يسيطران عليها بشكل جيد”.

ورداً على سؤاله في مقابلة نشرتها صحيفة (لوباريزيان) اليوم السبت، حول المهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى سبتة المحتلة، قال الوزير الفرنسي “للأسف، هذه مشكلة أوروبية. أصدقاؤنا الإسبان والإيطاليين، وهم الأقرب للشاطئ الجنوبي للبحر الأبيض المتوسط، يواجهون نسبة هجرة كبيرة لا يسيطرون عليها بشكل جيد”.

وأضاف أن أوروبا “غير قادرة” على الحفاظ على تلك الحدود الخارجية تحت السيطرة اللازمة، ولهذا فإن إحدى أولويات بلاده خلال الرئاسة الفرنسية في النصف الأول من عام 2022 ستكون “التسجيل المنهجي للمهاجرين وتوحيد طلبات اللجوء”.

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