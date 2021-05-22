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الجديدة.. توقيف شخص انتحل صفة “شرطي” لسرقة والنصب على مواطنين

2021-05-22 / 12:21 مساءً
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هبة بريس - الجديدة

أحالت المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بمدينة الجديدة على النيابة العامة المختصة، أمس الجمعة 21 ماي الجاري، شخصا يبلغ من العمر 31 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بانتحال صفة ينظمها القانون واستعمالها في السرقة والنصب والاحتيال.

وجرى توقيف المشتبه فيه على خلفية شكاية تقدمت بها سيدة تتهمه بتقديم نفسه كموظف شرطة يعمل بمصلحة الشرطة العلمية والتقنية وأنه مكلف بإجراء معاينة بداخل منزلها، والذي استغل ولوجه من أجل الاستيلاء على مبلغ مالي، وذلك قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات المنجزة عن تحديد هويته وتوقيفه.

وقد أظهرت الأبحاث والتحريات أن المشتبه فيه أقدم أيضا على تعريض شخصين آخرين للنصب والاحتيال، وذلك بعدما انتحل صفة ضابط شرطة وسلبهما مبالغ مالية متفاوتة مقابل وعود وهمية بمساعدة الأول في الهجرة غير الشرعية، والتوسط للثاني في استرجاع عربة موضوعة بالمحجز البلدي.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وذلك قبل أن تتم إحالته على العدالة .

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