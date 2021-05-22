انطلاقا من 31 ماي.. فرنسا توسع عملية التلقيح ضد كورونا لتشمل البالغين

هبة بريس - وكالات

أعلن رئيس الوزراء الفرنسي، جان كاستكس، توسيع التلقيح ضد فيروس كورونا ليشمل جميع البالغين الذين يفوق سنهم 18 عاما، انطلاقا من 31 ماي الجاري، أي قبل أسبوعين من المحدد في وقت سابق.

وقال كاستكس، في تصريح صحفي، “يبدو أن فرنسا التي تعرضت لانتقادات شديدة هذا الشتاء بسبب بطء حملة التلقيح فازت بالرهان”، مسجلا أن “البلاد ربحت أسبوعين، وسيكون التلقيح مفتوحا لجميع الفرنسيين الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاما اعتبارا من 31 ماي”.

ويأتي تسريع حملات التلقيح بعد تجاوز فرنسا عتبة 20 مليون شخص تلقوا جرعة واحدة من اللقاح على الأقل. وتهدف الحكومة الفرنسية إلى تلقيح 30 مليون شخص بالجرعة الأولى مع حلول 15 يونيو المقبل.

وبعد ستة أشهر من القيود، تمكن الفرنسيون منذ يوم الأربعاء الماضي من الذهاب إلى المطاعم والمقاهي من جديد، لكن فقط في باحاتها الخارجية، مع فرض استقبال 50 في المائة من قدرتها الاستيعابية وجلوس ستة أشخاص فقط على الطاولة نفسها.

وتم السماح مجددا لدور السينما والمسارح والمتاحف الفرنسية باستقبال الجمهور مع فرض وضع كمامات، وبقدراتها الاستيعابية القصوى. وتم تأخير بدء سريان حظر التجول الليلي ساعتين وأصبح يبدأ عند الساعة 21,00 وينتهي عند السادسة صباحا.

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