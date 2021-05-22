إيطاليا تحقق تقدما كبيرا في حملة التلقيح وتوسّع دائرة التطعيم ضد كورونا

عبد اللطيف الباز/ إيطاليا

تواصل إيطاليا تشديد الإجراءات الوقائية، وتكثيف حملات التلقيخ في مسعى إلى السيطرة على وباء كورونا، ومنع حدوث طفرات جديدة من فيروس كورونا داخل البلاد، في ظل الوضع غير المتحكم فيه الذي وصلت إليه بعض دول العالم.

وموازاة مع الإجراءات الاحترازية التي تقدم عليها جمهورية إيطاليا ، من تعليق الرحلات الجوية الذي تشمل عدة دول عبر العالم ، وحظر التنقل الليلي وغيرها من الإجراءات الأخرى، يسرع هذا البلد الأوروبي الخطى من أجل تطعيم أكبر عدد من مواطنيه، بهدف الوصول إلى المناعة الجماعية. وكشف وزير الصحة الإيطالي روبرتو سبيرانزا، إن إيطاليا حققت هدفها المتمثل في تطعيم نصف مليون شخص يوميا، حيث تلقى أكثر من 500 ألف شخص التطعيم المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ومن جهة أخرى، شدد على ضرورة الاستمرار في احترام التدابير الوقائية، وذلك قبل وخلال وبعد عملية التلقيح ضد الفيروس؛ للمساهمة في جهود كبح انتشار الفيروس بالبلاد . وعبر سبيرانزا في تدوينة على صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”،عن شكره وامتنانه للعاملين الصحيين على جهودهم: “اللقاح هو الطريقة الحقيقية للخلاص من هذه الأشهر الصعبة. وكانت حكومة رئيس البنك المركزي الأوروبي السابق بقيادة الزعيم الإيطالي ” ماريو دراجي” قد حددت الهدف في منتصف مارس الماضي للوصول إلى هدف تطعيم 500 ألف شخص يوميا بحلول نهاية شهر ماي. بالمقابل، أعلنت وزارة الصحة بإيطاليا عن إقبال كثيف للمواطنين في إنخفاظ الإصابات والوفيات يومي متباين وتتوقع السلطات خلال الشهر المقبل أن يكون عدد الملقحيين فاق 80 في المئة مما يخول الحماية الجماعية وفتح البلاد بمنظومة جديدة .

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0