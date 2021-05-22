الحسيمة ووجدة تسجلان ارتفاعا في أسعار المواد الغذائية خلال أبريل
أكدت المندوبية السامية للتخطيط، عن ارتفاع الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك بـ 1,2%، بسبب ارتفاع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب 3,0% والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب 0,1%.
وكشفت المندوبية في مذكرة إخبارية بخصوص الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر أبريل 2021، أن مؤشر التضخم الأساسي من جهته واصل الارتفاع ب 0,3% خلال شهر و ب 0,9% خلال سنة.
وهمت ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري مارس وأبريل 2021، على الخصوص أثمان ” الفواكه” ب 16,1% و”السمك وفواكه البحر” ب 7,4% و”الخضر” ب 4,4% و”اللحوم” ب 2,9% و”الحليب والجبن والبيض” ب 0,6% و”الزيوت والذهنيات ” ب 0,2%، أما فيما يخص المواد غير الغذائية، فإن التغيرات همت على الخصوص انخفاض أثمان “المحروقات” ب 0,9%.
وسجل الرقم الاستدلالي أهم الارتفاعات في الحسيمة ب 2,6% وفي وجدة ب 2,1% وفي فاس ب 1,7% وفي كلميم وبني ملال ب 1,5% وفي طنجة و أسفي ب 1,4% وفي الرباط والعيون ب 1,2% وفي الدار البيضاء والرشيدية ب 1,1% وفي القنيطرة و مراكش ب 1,0%.
وبالمقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة، فقد سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا ب 1,4% خلال شهر أبريل 2021. وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد أثمان المواد الغذائية ب 0,4% و أثمان المواد غير الغذائية ب 2,2%. وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض قدره 0,1% بالنسبة ل “المواصلات ” و ارتفاع قدره9,5% بالنسبة ل “النقل”.
وهكذا، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر ابريل 2021 ارتفاعا ب 0,3% بالمقارنة مع شهر مارس 2021 و ب 0,9% بالمقارنة مع شهر أبريل 2020.
2 تعليقات
ما اخبار منارة المتوسط؟
الحسيمة بنيت بسواعد ابنائها، وابقيتم عليها منبوذة مقطوعة لا مستشفى لا جامعة
الحسيمة مدينة بدون شركات او مصانع وبدون فرص شغل ومع ذلك تعرف ارتفاع اسعار الكراء و المواد الغذائية والاسماك