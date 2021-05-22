بايدن: لا سلام حتى تعترف المنطقة بحق إسرائيل في الوجود كدولة مستقلة

هبة بريس - وكالات

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم السبت، إنه لا سلام إلى أن تعترف منطقة الشرق الأوسط بحق إسرائيل في الوجود كدولة يهودية مستقلة”، لافتا إلى أنه لا يوجد تحوُّل في موقفه تجاه إسرائيل.

وقال بايدن خلال مؤتمر صحفي بعد محادثاته مع نظيره الكوري الجنوبي إن حل الدولتين هو الحل الوحيد للقضية الفلسطينية، مشددا على أن موقفه إزاء أمن إسرائيل لم يتغير، وأن الحزب الديمقراطي ما زال يؤيد إسرائيل.

وأضاف بايدن: “ما زلنا نحتاج حل الدولتين، إنه الحل الوحيد”.

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