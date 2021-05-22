الموندو تستمر بنشر الأخبار الزائفة: المغرب أخبر القاصرين أن رونالدو سيلعب مباراة بسبتة

هبة بريس - الرباط

تستمر صحيفة “الموندو” الاسبانية في نشر الأخبار الزائفة واتباع أشلوب زميلتها الجزائرية، للتغطية على فضيحة استقبال بلدها للمجرم ابراهيم غالي بهوية مزورة.

وفي هذا الصدد، نشرت الصحيفة الإسبانية مقالا جديد ادعت من خلالها الكشف عن سبب تدفق المئات من المهاجرين القاصرين على مدينة سبتة المحتلة خلال الأيام الماضية.

وادعت الصحيفة، أن المغرب أخبر القاصرين أن النجم البرتغالي رونالدو سيحيي مباراة كروية في مدينة سبتة المحتلة، ما دفع بمحبيه الى العبور سباحة للقائه ومتابعة المباراة.

وأضافت الصحيفة، أن القاصرين بمدينة الفنيدق تلقوا رسائل نصية عبر هواتفهم المحمولة تفيد أن النجم الكروي سيكون في مدينة سبتة، ما دفع بهم إلى ترك مدارسهم والسباحة نحو المدينة المحتلة.

ووصفت الصحيفة، الأمر ب”الحيلة” التي استخدمتها المغرب لدفع القاصرين إلى الدفق نحو سبتة، لافتة أن عددهم وصل إلى 720 قاصر.

ادعاءات الصحيفا الإسبانية، أثارت سخرية عدد من المتتبعين، الذين أكدوا أن القاصرين الذي هاجروا لسبتة لم يصرح أيا منهم أن سبب رحيله يتلع باللاعب رونالدو، لافتين أن “الموندو” أخذت تحدو حدو الصحف الجزائرية في نشر الأخبار الزائفة والشائعات المتعلقة بالمغرب للتغطية على فضائح بلدها والوضع الداخلي بها.

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