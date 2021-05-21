مختل عقليا” ينحر مؤذن مسجد بنواحي سيدي إفني :
الصورة تعبيرية

مروع ..“مختل عقليا” ينحر مؤذن مسجد بنواحي سيدي إفني

2021-05-22 / 12:02 صباحًا
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هبة بريس ـ الرباط

علم ان شاب في العشرينيات من عمره، مساء يومه الجمعة اقدم على نحر شيخ في الثمانينيات من عمره، كان يقوم بوظيفة مؤذن بمسجد دوار إغير اوزمور التابع للنفود الترابي لجماعة أنفك بإقليم سيدي افني.

وقالت مصادر متطابقة أن الجاني البالغ من عمره 26 سنة، يعاني من إضطرابات نفسية، قام بوضع حد لحياة مؤذن الدوار، باستعمال أداة جادة، ثم لاد بالفرار.

وتمكنت مصالح الدرك الملكي من توقيف الجاني المختل عقليا، على بعد كيلومترات من موقع إرتكابه للجريمة. :

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‫2 تعليقات

  1. اذا كان مختلا عقليا فلماذا لاذ بالفرار بعد الجريمة…هذه الذرائع للافلات من العقاب.. هذه جربمة قتل وجواؤها القتل حدا…كفى من الاستهتار بأرواح الناس…اللهم تغمد الفقيد بواسع رحمتك.

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