مروع ..“مختل عقليا” ينحر مؤذن مسجد بنواحي سيدي إفني

هبة بريس ـ الرباط

علم ان شاب في العشرينيات من عمره، مساء يومه الجمعة اقدم على نحر شيخ في الثمانينيات من عمره، كان يقوم بوظيفة مؤذن بمسجد دوار إغير اوزمور التابع للنفود الترابي لجماعة أنفك بإقليم سيدي افني.

وقالت مصادر متطابقة أن الجاني البالغ من عمره 26 سنة، يعاني من إضطرابات نفسية، قام بوضع حد لحياة مؤذن الدوار، باستعمال أداة جادة، ثم لاد بالفرار.

وتمكنت مصالح الدرك الملكي من توقيف الجاني المختل عقليا، على بعد كيلومترات من موقع إرتكابه للجريمة. :

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