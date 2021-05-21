الحكومة الإسبانية مسؤولة بشكل مباشر عن الأزمة مع المغرب
الصورة تعبيرية

خبير فرنسي : الحكومة الإسبانية مسؤولة بشكل مباشر عن الأزمة مع المغرب

2021-05-21 / 8:54 مساءً
0
هبة بريس ـ الرباط

أكد الخبير الجيو-سياسي الفرنسي، إيمريك شوبراد، أن الحكومة الإسبانية مسؤولة بشكل مباشر عن الأزمة مع المغرب.

وشدد الخبير الجيو-سياسي، في تعليق نشره بحسابه على “تويتر”، على أن “استقبال وإخفاء زعيم +البوليساريو+ المطلوب للعدالة لارتكابه جرائم عديدة يعد استفزازا لا يصدق. هذا هو أصل الخلاف، والباقي تمخض عن هذا التصرف”.

وكان أستاذ العلوم السياسية والعضو السابق في البرلمان الأوروبي، قد وصف أواخر أبريل الماضي، استقبال إسبانيا لزعيم “البوليساريو” بـ “فضيحة دولة حقيقية”.

وكتب الخبير الجيو-سياسي في تعليق على حسابه في “تويتر”، إن “الحكومة الإسبانية تواجه فضيحة دولة حقيقية: لقد هرب من العدالة الإسبانية، بتواطؤ مع الجزائر، منتحلا هوية مزورة # إبراهيم غالي المنتمي للبوليساريو #، موضوع مذكرة بحث إسبانية لارتكابه جرائم ضد الإنسانية، أعمال التعذيب والاغتصاب”.

يذكر أن استقبال إسبانيا للمدعو إبراهيم غالي، بالتواطؤ مع الجزائر وبهوية مزيفة، أثار ردود فعل قوية في جميع أنحاء العالم. وأجمع سياسيون ومحللون وخبراء على أن هذا التصرف العدائي غير مقبول، ويعد استفزازا خطيرا للمغرب، الحليف الرئيسي للدولة الإسبانية والاتحاد الأوروبي.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of المغرب يصعد ضد إسبانيا: إخراج غالي ب”غموض” كما دخل سيفاقم الأزمة

المغرب يصعد ضد إسبانيا: إخراج غالي ب”غموض” كما دخل…

2021-05-21 / 6:05 مساءً
Photo of بوريطة يتباحث مع وزيرة خارجية جمهورية إفريقيا الوسطى التعاون بين البلدين

بوريطة يتباحث مع وزيرة خارجية جمهورية إفريقيا الوسطى التعاون…

2021-05-21 / 3:56 مساءً
Photo of تزكية أحمد خوادري و أنور النجيمي وكيلان للائحتي الحصان البرلمانية والجهوية بدائرة خريبكة

تزكية أحمد خوادري و أنور النجيمي وكيلان للائحتي الحصان…

2021-05-21 / 12:38 مساءً
Photo of صحيفة دولية: إسبانيا لديها “عقدة تاريخية مزدوجة” مع المغرب

صحيفة دولية: إسبانيا لديها “عقدة تاريخية مزدوجة” مع المغرب

2021-05-21 / 10:57 صباحًا
Photo of من بين نحو 8 آلاف شخص.. إسبانيا تعيد 6500 مهاجر إلى المغرب

من بين نحو 8 آلاف شخص.. إسبانيا تعيد 6500…

2021-05-21 / 10:09 صباحًا
Photo of بوريطة : مدريد تحاول استغلال أحداث سبتة كـ “مطية للهروب من النقاش الحقيقي”

بوريطة : مدريد تحاول استغلال أحداث سبتة كـ “مطية…

2021-05-20 / 11:32 مساءً
Photo of بوريطة : في عمل غير مسبوق ..اسبانيا منحت بنيعيش 30 دقيقة للحضور

بوريطة : في عمل غير مسبوق ..اسبانيا منحت بنيعيش…

2021-05-20 / 10:08 مساءً
Photo of الاتحاد الأروبي يتراجع عن عنجهيته ..بروايل يؤكد على ضرورة “حفظ الشراكة” و” العلاقة “

الاتحاد الأروبي يتراجع عن عنجهيته ..بروايل يؤكد على ضرورة…

2021-05-20 / 9:27 مساءً
Photo of الاتحاد الإفريقي ينوه بإجراءات المغرب ومبادراته داخل الاتحاد

الاتحاد الإفريقي ينوه بإجراءات المغرب ومبادراته داخل الاتحاد

2021-05-20 / 8:33 مساءً
Photo of العثماني: المغرب لن يتخلى أبدا عن الشعب الفلسطيني

العثماني: المغرب لن يتخلى أبدا عن الشعب الفلسطيني

2021-05-20 / 5:41 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق