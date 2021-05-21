المغرب يحبط عملية كبرى لتهريب مئات آلاف الأقراص المخدرة قادمة من إسبانيا

هبة بريس ـ الرباط

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، أن مصالح الأمن الوطني بتنسيق مع عناصر الجمارك بميناء طنجة المتوسط، تمكنت زوال اليوم الجمعة، من إجهاض عملية كبرى لتهريب 361 ألفا و672 قرصا طبيا مخدرا وحجز أربعة كيلوغرامات و477 غرام من الكوكايين كانت موجهة نحو المغرب انطلاقا من إسبانيا.

وأوضح بلاغ للمديرية، أنه تم توقيف المتورط في هذه القضية، وهو سائق يبلغ من العمر 62 سنة، خلال عملية أمنية مشتركة بين مصالح الأمن الوطني والجمارك، مباشرة بعد وصوله على متن رحلة بحرية قادمة من ميناء الجزيرة الخضراء بإسبانيا.

ووفق البلاغ ذاته، فقد أسفرت عملية التفتيش والمراقبة الحدودية عن حجز هذه الكميات القياسية من الأقراص المهلوسة والكوكايين المحجوز داخل سيارة نفعية. وأضاف المصدر، أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تجريه المصلحة الولائية للشرطة القضائية بطنجة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد جميع الامتدادات المحلية والدولية لهذا النشاط الإجرامي العابر للحدود الوطنية.

وأشار البلاغ إلى أن هذه العملية الأمنية تأتي في سياق المجهودات المكثفة التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني لمكافحة التهريب الدولي للمخدرات، خصوصا المؤثرات العقلية المهربة انطلاقا من دول أوروبا.

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