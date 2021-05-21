“ليبيراسيون” تؤكد حقيقة مقطع فيديو صادم لوسائل إعلام إسبانية يظهر جنودا إسبان يلقون بمهاجرين في البحر
الصورة تعبيرية

“ليبيراسيون” تؤكد حقيقة مقطع يظهر جنودا إسبان يلقون بمهاجرين في البحر

2021-05-21 / 7:52 مساءً
0
هبة بريس ـ و م ع

أثبتت صحيفة “ليبيراسيون” الفرنسية حقيقة مقطع فيديو تداولته وسائل الإعلام الإسبانية، يظهر جنودا إسبان يلقون بمهاجرين في البحر.

وفي عمودها المخصص لتمحيص الأخبار، ردت الصحيفة الفرنسية على تساؤلات قرائها حول صحة هذا الفيديو الصادم.

وجاء في عمود “ليبيراسيون”، “لقد طلبتم منا تحري حقيقة صور تظهر رجالا يرتدون الزي العسكري، وهم يدفعون بواسطة هراوات رجالا ينتهي بهم الأمر بالقفز في الماء”.

وأوضحت اليومية أن “الأمر يتعلق بمقطع فيديو قامت بتصويره وسيلة الإعلام المحلية +إلفارو دي سيوتا+”، مسجلة أنه “مقتطف من ربورتاج جرى بثه يوم 18 ماي 2021”.

وأضاف ذات المصدر أن “الصور هي بالفعل حديثة وتظهر تدخل الجيش وعناصر الوقاية المدنية الإسبانية”.

وأكدت “ليبراسيون” أن “تمحيص الأخبار أتاح بسهولة تحديد مكان تصوير هذا المقطع، بما أن الأمر يتعلق بشاطئ تاراخال”.

يذكر أن هذا الفيديو لم يتم تداوله كثيرا في وسائل الإعلام الإسبانية، على عكس صورة تظهر عنصرا من الحرس المدني بصدد إنقاذ طفل صغير.

هكذا، نستوعب محاولة وسائل الإعلام الإيبيرية، التي أجمعت على بث هذه الصورة على نطاق واسع وتجاهل مقطع الفيديو الصادم، رغبة منها في تلميع صورة بلد تنخره أزمة الهجرة، والذي يرغب في إلقاء المسؤولية على جاره القريب. إنها البشاعة !

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of العمراني : البرلمان الإفريقي مدعو لأن يجعل القارة تسير إلى الأمام

العمراني : البرلمان الإفريقي مدعو لأن يجعل القارة تسير…

2021-05-21 / 7:24 مساءً
Photo of سفيرة فرنسية:المغرب يأخذ مكافحة الهجرة غير الشرعية “بجدية بالغة”

سفيرة فرنسية:المغرب يأخذ مكافحة الهجرة غير الشرعية “بجدية بالغة”

2021-05-21 / 7:00 مساءً
Photo of توقيعات على عريضة تدعو المغرب إلى قطع علاقاته مع اسرائيل

توقيعات على عريضة تدعو المغرب إلى قطع علاقاته مع…

2021-05-21 / 6:34 مساءً
Photo of أمنيستي : أطفال مغاربة تعرضوا لعنف الجيش الإسباني

أمنيستي : أطفال مغاربة تعرضوا لعنف الجيش الإسباني

2021-05-21 / 6:13 مساءً
Photo of اعمارة: 5.5 مليون درهم كلفة بناء الطريق السيار كرسيف-الناظور

اعمارة: 5.5 مليون درهم كلفة بناء الطريق السيار كرسيف-الناظور

2021-05-21 / 5:38 مساءً
Photo of خلال 24 ساعة.. تسجيل 358 إصابة و6 وفيات جديدة بكورونا

خلال 24 ساعة.. تسجيل 358 إصابة و6 وفيات جديدة…

2021-05-21 / 5:13 مساءً
Photo of مرصد حقوقي يتهم الحرس الإسباني بقتل مهاجر مغربي

مرصد حقوقي يتهم الحرس الإسباني بقتل مهاجر مغربي

2021-05-21 / 3:31 مساءً
Photo of أكادير: إغلاق مركز للنداء بسبب كورونا داخل عمارة تعج بالعيادات الطبية

أكادير: إغلاق مركز للنداء بسبب كورونا داخل عمارة تعج…

2021-05-21 / 2:51 مساءً
Photo of اعمارة: تدبير السرعة بالمدن أصبح ضرورة ملحة لتقليص حوادث السير

اعمارة: تدبير السرعة بالمدن أصبح ضرورة ملحة لتقليص حوادث…

2021-05-21 / 1:58 مساءً
Photo of أرباب المقاهي والمطاعم: مرتاحون لقرار تمديد الوقت ومتشبتون بباقي مطالبنا

أرباب المقاهي والمطاعم: مرتاحون لقرار تمديد الوقت ومتشبتون بباقي…

2021-05-21 / 1:44 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق