تأخر قطار ياباني لدقيقة بسبب دخول سائقه المرحاض يؤدي لتحقيق
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فتح تحقيق في حادث تأخر قطار ياباني لدقيقة واحدة

2021-05-21 / 7:34 مساءً
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هبةبريس ـ وكالات

سلّم سائق قطار ياباني فائق السرعة دفّة القيادة خلال سيره إلى عامل غير مؤهل لكي يتمكن من الذهاب على عجل إلى المرحاض، مما تسبب بتأخير وصول القطار على ما أفادت شركة السكك الحديد التي اضطرت للاعتذار.

وكان من الممكن أن تمر القضية من دون أن يتنبه إليها أحد، لكن القطار تأخر دقيقة واحدة، مما أدى تلقائياً إلى فتح تحقيق في الدولة الآسيوية المشهورة بدقة المواعيد.

واعترف سائق قطارات الـ”شينكانسن” بأنه ترك مقعده بعدما شعر بآلام في البطن، وسلّم قيادة القطار الذي كان يحمل 160 راكباً إلى مراقب تذاكر حتى يتمكن من الذهاب بسرعة إلى المرحاض.

وغاب السائق لمدة ثلاث دقائق بينما كان القطار يسير بسرعة 150 كيلومتراً في الساعة.

وقال ناطق باسم الشركة لوكالة “فرانس برس” إن قطارات “شينكانسن” تعمل بأنظمة تحكّم معلوماتية مركزية دقيقة، ويتعين تالياً على السائق البشري البقاء في مكانه لمعالجة أي مواقف غير متوقعة.

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تعليق واحد

  1. اذا اردنا اتباع منوال اليبانيين بخصوص تأخر القطارات فسيتعين علينا إنشاء جهاز قضائي خاص بشكايات النقل السككي ههه

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