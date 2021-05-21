توقيعات على عريضة تدعو المغرب إلى قطع علاقاته مع اسرائيل

هبةبريس ـالرباط

وقعت أزيد من 200 شخصية مغربية على عريضة للمطالبة بقطع كافة أنواع العلاقات المغربية مع الصهاينة، وذلك تزامنا مع ذكرى النكبة.

وجدد موقعو العريضة إدانتهم لاتفاقيات التطبيع المشؤومة مع الكيان الصهيوني، والتي أبرمت ضدا على إرادة الشعب المغربي، الذي اعتبر دوما القضية الفلسطينية قضية وطنية.

وطالب الموقعون بإلغاء كل الاتفاقيات المبرمة مع الكيان الصهيوني، وقطع كافة أنواع العلاقة معه سرية كانت أم علانية، والإغلاق الفوري لما يسمى بمكتب الاتصال.

العريضة تأتي في سياق العدوان الإرهابي الصهيوني، والمجازر المرتكبة في حـق الشعب الـفلسـطيني، وفي حق المسجد الأقصى وكافة المقدسات الإسلامية والمسيحية، وكذا دعما للمقاومة ولصمود المرابطات والمرابطين بفلسطين.

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