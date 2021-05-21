أزيد من 200 موقع على عريضة تدعو المغرب إلى قطع كافة العلاقات مع الصهاينة
الصورةمن الارشيف

توقيعات على عريضة تدعو المغرب إلى قطع علاقاته مع اسرائيل

2021-05-21 / 6:34 مساءً
21
هبةبريس ـالرباط

وقعت أزيد من 200 شخصية مغربية على عريضة للمطالبة بقطع كافة أنواع العلاقات المغربية مع الصهاينة، وذلك تزامنا مع ذكرى النكبة.

وجدد موقعو العريضة إدانتهم لاتفاقيات التطبيع المشؤومة مع الكيان الصهيوني، والتي أبرمت ضدا على إرادة الشعب المغربي، الذي اعتبر دوما القضية الفلسطينية قضية وطنية.

وطالب الموقعون بإلغاء كل الاتفاقيات المبرمة مع الكيان الصهيوني، وقطع كافة أنواع العلاقة معه سرية كانت أم علانية، والإغلاق الفوري لما يسمى بمكتب الاتصال.

العريضة تأتي في سياق العدوان الإرهابي الصهيوني، والمجازر المرتكبة في حـق الشعب الـفلسـطيني، وفي حق المسجد الأقصى وكافة المقدسات الإسلامية والمسيحية، وكذا دعما للمقاومة ولصمود المرابطات والمرابطين بفلسطين.

ما رأيك؟
المجموع 9 آراء
1

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of لجنة الداخلية بمجلس النواب تصادق على “قانون الكيف “

لجنة الداخلية بمجلس النواب تصادق على “قانون الكيف “

2021-05-21 / 10:39 مساءً
Photo of السلالات المتحورة .. وزارة الصحة تضع إجراء خاصا “للتقصي “

السلالات المتحورة .. وزارة الصحة تضع إجراء خاصا “للتقصي…

2021-05-21 / 9:55 مساءً
Photo of “ليبيراسيون” تؤكد حقيقة “فيديو” يظهر جنودا إسبان يلقون بمهاجرين في البحر

“ليبيراسيون” تؤكد حقيقة “فيديو” يظهر جنودا إسبان يلقون بمهاجرين…

2021-05-21 / 7:52 مساءً
Photo of العمراني : البرلمان الإفريقي مدعو لأن يجعل القارة تسير إلى الأمام

العمراني : البرلمان الإفريقي مدعو لأن يجعل القارة تسير…

2021-05-21 / 7:24 مساءً
Photo of سفيرة فرنسية:المغرب يأخذ مكافحة الهجرة غير الشرعية “بجدية بالغة”

سفيرة فرنسية:المغرب يأخذ مكافحة الهجرة غير الشرعية “بجدية بالغة”

2021-05-21 / 7:00 مساءً
Photo of أمنيستي : أطفال مغاربة تعرضوا لعنف الجيش الإسباني

أمنيستي : أطفال مغاربة تعرضوا لعنف الجيش الإسباني

2021-05-21 / 6:13 مساءً
Photo of اعمارة: 5.5 مليون درهم كلفة بناء الطريق السيار كرسيف-الناظور

اعمارة: 5.5 مليون درهم كلفة بناء الطريق السيار كرسيف-الناظور

2021-05-21 / 5:38 مساءً
Photo of خلال 24 ساعة.. تسجيل 358 إصابة و6 وفيات جديدة بكورونا

خلال 24 ساعة.. تسجيل 358 إصابة و6 وفيات جديدة…

2021-05-21 / 5:13 مساءً
Photo of مرصد حقوقي يتهم الحرس الإسباني بقتل مهاجر مغربي

مرصد حقوقي يتهم الحرس الإسباني بقتل مهاجر مغربي

2021-05-21 / 3:31 مساءً
Photo of أكادير: إغلاق مركز للنداء بسبب كورونا داخل عمارة تعج بالعيادات الطبية

أكادير: إغلاق مركز للنداء بسبب كورونا داخل عمارة تعج…

2021-05-21 / 2:51 مساءً

‫21 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق