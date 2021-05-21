توقيعات على عريضة تدعو المغرب إلى قطع علاقاته مع اسرائيل
هبةبريس ـالرباط
وقعت أزيد من 200 شخصية مغربية على عريضة للمطالبة بقطع كافة أنواع العلاقات المغربية مع الصهاينة، وذلك تزامنا مع ذكرى النكبة.
وجدد موقعو العريضة إدانتهم لاتفاقيات التطبيع المشؤومة مع الكيان الصهيوني، والتي أبرمت ضدا على إرادة الشعب المغربي، الذي اعتبر دوما القضية الفلسطينية قضية وطنية.
وطالب الموقعون بإلغاء كل الاتفاقيات المبرمة مع الكيان الصهيوني، وقطع كافة أنواع العلاقة معه سرية كانت أم علانية، والإغلاق الفوري لما يسمى بمكتب الاتصال.
العريضة تأتي في سياق العدوان الإرهابي الصهيوني، والمجازر المرتكبة في حـق الشعب الـفلسـطيني، وفي حق المسجد الأقصى وكافة المقدسات الإسلامية والمسيحية، وكذا دعما للمقاومة ولصمود المرابطات والمرابطين بفلسطين.
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Noooon!!!!
واين هاد 200 شخص من العريضة ضد اسبانيا الوجارة التي تنغص عيشتنا منذ 50 سنة؟ أليس بلدكم له حق عليكم هو كدلك ؟
لا حول ولا قوة الا بالله.اولا بهم ان يطلبوا قطع العلاقة مع اسبانيا او الجزائر. اليهود المغاربة احسن منكم واكثر وطنية ودائما يقفون مع بلدهم الاصل.هؤلاء منافقون .المغرب في موقع مهم للوساطة وحل مشكل الفلسطينيين.داءما وما زال ينادي بحل الدولتين.ولم يدخل ابدا على الفلسطينيين رغم وقوفهم مع العدو .وجدنا الخير في بلدان بعيدة عنا ومن اليهود ولم نجد الا الغدر والعداوة من الجيران.
كفانا خرافات.هذه خرجات العدل والاحسان
حسن الاختيار
ونحن كمغاربة نعترض وبشدة هذا الهراء.
نعم لتقوية العلاقات مع إسرائيل واقول لهؤلاء…..سيرو لعبو بعيد يا خونة البلد.
المغرب اولا ….
ندعوا مصر وتركيا الى اغلاق سفاراتها وفتحها بالصحراء.
Khas yaataklo had shab lhya adaa watan taza kbel gaza vive maroc Israël Amérique
الى الذباب الالكتروني
سحقا لكل من يضع يده في يد محتل و قاتل اطفال فقط لانه قوي
الم يكن فرعون اقوى
اما ان تقول العدل والاحسان، فالشعب جل الشعب ليس بالعدل والاحسان، ان لم ترى وقفات الشعب وهي تطالب بتجريم التطبيع، فهذا شانك
الغاصب اول ما بدا به تغير المقرر لنا وفرض الشروط حول الامارات الى وكر دعارة و مخدرات عالمي
اطلقوا علينا البيدوفيليا
وجدد موقعو العريضة إدانتهم لاتفاقيات التطبيع المشؤومة مع الكيان الصهيوني، والتي أبرمت ضدا على إرادة الشعب المغربي، الذي اعتبر دوما القضية الفلسطينية قضية وطنية.
hhhh had nass makaymtlonich o fin 3merna chefna Palestine ola ghirha wegfo m3ana o zaydon makayd3moch bolizbal homa o dok 7izb chaytan o had 200 3lach maydiroch hakka m3a sbelyon ola m3a lkhenziriyin ola bant lihom ghir Israël.
bladi tomma bladi o akhiran bladi
خرجات تافهة لهؤلاء العديمي الرؤية السياسية…انهم حثالة العدل والإحسان واليسار الأعوج…
يجب ان نقطع العلاقة مع الخونة و المنافقين اما اليهود ماشفنا منهم غي الخير.مصلحة بلادنا فوق اي اعتبار
صحراؤنا في كفة و عدم التطبيع في كفة ….ماذا تختارون ؟؟؟؟…راجعوا التاريخ…..و سترون من كان “له الفصل والسبب” فيما يقع لفلسطين…و لو أخد برأي الملك المرحوم الحسن الثاتي….لما ….لما….لكن لا يمكن الفرار من قدر الله…
المغاربة وأنا منهم نريد علاقات طبيعية مع إسرائيل ونريد تطويرها والمحافظة عليها والمساعدة في حل مشاكل الشرق الأوسط التي لا تنتهي.
نعم مع التطبيع اما المئتان الموقعون على العريضة لا يمثلون الشعب المغربي بتاتا
Tahiya 3alia li rijal almo9aWAM HANIAN LI CHA3b alfilistini 3la sabrihi wa ihtisabih ama almo3ali9on alidin nta9ado hadihi alkhotwa ragrma anha ramziya fa a9olo lahom antom la taf9ahona la fi adini wa fi asiyasa yakfi acha3b alfilitini khoroj miaat almaliyin fi al3alam kolih istinkaran li 9atl al atfal wa achoyoukh wa anisaa