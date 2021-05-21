اعمارة: 5.5 مليون درهم كلفة بناء الطريق السيار كرسيف-الناظور

هبة بريس

تناهز الكلفة المقدرة لمشروع بناء الطريق السيار كرسيف-الناظور 5500 مليون درهم، وفق أرقام قدمتها وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، بمناسبة التوقيع، اليوم الجمعة بالرباط، على اتفاقية تدبير المشروع المفوض المتعلقة بإنجاز هذا الورش.

وخلال ترؤسه لحفل التوقيع على الاتفاقية بين الوزارة والشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، أبرز وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، عبد القادر اعمارة، أهمية مشروع الطريق السيار كرسيف-الناظور الذي سيمكن من ربط مدينة الناظور والميناء الجديد الناظور غرب المتوسط، على طول 104 كلم، بشبكة الطرق السيارة الوطنية.

وأوضح الوزير أن هذا المشروع سيمكن، إضافة الى الطريق السيار وجدة-كرسيف والطريق السريع وجدة-الناظور، من تشكيل مثلث طرقي مهيكل بالنسبة لمنطقة الشمال ولجهة الشرق، كما سيساهم في مواكبة التطور الاقتصادي الذي تعرفه الجهة.

وبهذه المناسبة، تم تقديم عرض حول الخطوط الكبرى لهذا المشروع المهيكل والبنود الرئيسية للاتفاقية، التي ستمتد لخمس سنوات.

وتتمثل أهداف تدبير المشروع المفوض في ضمان نجاح المشروع من حيث الجودة والكلفة والآجال، وتعبئة الخبرة الوطنية في تدبير مشاريع الطرق السيارة، والتوفر على فريق متمرس في البناء وتتبع أوراش الطرق السيارة. كما يتعلق الأمر بضمان معايير التأطير والإنجاز نفسها على غرار شبكة الطرق السيارة قيد الخدمة.

وقع هذه الاتفاقية كل من وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، والمدير العام للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، والمدير المنتدب لفرع الخبرة التقنية التابع للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب (ADM Projet)، والمدير العام للطرق والنقل البري، والمدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجيستيك والماء لجهة الشرق، وذلك بحضور كبار المسؤولين بالوزارة.

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