كوورونا المغرب
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خلال 24 ساعة.. تسجيل 358 إصابة و6 وفيات جديدة بكورونا

2021-05-21 / 5:13 مساءً
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هبة بريس - الرباط

أعلنت وزارة الصحة ، اليوم الجمعة. عن تسجيل 358 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة 516449 حالة.

كما سجلت 6 وفيات جديدة بالفيروس، ليصل اجمالي الوفيات الى 9115 حالة وفاة.

و سجلت 318 حالة شفاء جديدة ليصل مجموع المتعافين الى 504757 متعاف.

هذا وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الإلتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والإنخراط في التدابير الإحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

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